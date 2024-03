Irsko se sjednotí v roce 2024, předpověděl Star Trek. Lidé vidí souvislost s úspěchem severoirských nacionalistů

před 2 h hodinami | Zdroj: BBC , ČTK , The Irish Times

Na sociálních sítích sdílejí lidé konverzaci, která se odehrála mezi androidem Datem a kapitánem Picardem v jednom z dílů sci-fi seriálu Star Trek. V debatě o terorismu padne zmínka, že v roce 2024 došlo ke sjednocení Irska. Televize v době vyhroceného britsko-irského konfliktu epizodu raději nevysílaly. Dnes zájem o narážku na jednotné Irsko přitáhl úspěch nacionalistické strany Sinn Féin ve volbách do regionálního parlamentu v Severním Irsku.

Když americká autorka sci-fi Melinda M. Snodgrassová usedla ke scénáři dílu Ušlechtilé důvody, netušila, jaký rozruch epizoda vyvolá. „Uvědomili jsme si to až později… a s tím už nic nenaděláte,“ uvedla v rozhovoru pro BBC. „Psát pro televizi je jako pokládat koleje pro vlak, který jede asi tři sta metrů za vámi. Opravdu nemáte čas zastavit,“ dodala.

V díle Ušlechtilé důvody se posádka pod velením kapitána Picarda připlete kvůli únosu doktorky Crusherové do politických sporů na planetě Rutia IV. Za činem stojí teroristická organizace Ansata, která usiluje o nezávislost na rutijské vládě. Picard upřednostňuje řešení mírovou cestou a náznak naděje zůstává i poté, co vůdce teroristů zastřelí šéfka policie.

Epizoda s názvem The High Ground (v české verzi Ušlechtilé důvody) se objevila zhruba v polovině třetí série seriálu Star Trek: Nová generace.

Na sociálních sítích lidé sdílí Datovu zprávu o sjednocení Irska v souvislosti s úspěchem Sinn Féin. O'Neillová předpokládá, že na referendum o irské jednotě dojde do deseti let. Její odhad se ale podstatně liší od postoje favorita na příštího britského premiéra, šéfa labouristů Keira Starmera, který prohlásil, že takové hlasování „není na dohled“.

Z hlediska děje seriálu zasazeného do let 2364 až 2370 mluví členové z Enterprise o více než tři století staré historii. V době vysílání epizody i v současnosti jde ale o zmínku víc než živou.

Severní Irsko má premiérku strany, která by jednou chtěla sjednocení ostrova

„Žádná z frakcí se zde nemá za co postavit. Apologeti IRA pravděpodobně nebudou nakloněni tomu, aby android používal slovo ‚teroristický‘. Unionistům se nebude líbit představa, že sjednocené Irsko je neodvratné. Maoisté se budou na Picarda zlobit. Centristé se budou ohrazovat proti obecně pacifistickému člověku-stroji, který argumentuje účinností polovojenského povstání,“ píše v komentáři publikovaném v The Irish Times.

Paralela s tehdejší situací v Severním Irsku byla podle scenáristky záměrná. „Chtěla jsem se do toho pustit, diskutovat o tom, že kdo je pro jednoho bojovník za svobodu, je pro druhého terorista,“ uvedla autorka. Opírala se přitom o svá studia práv a historie. Uvědomuje si prý složitost otázky, jestli může být násilí někdy oprávněné. „Chtěla jsem říct: Pokud spolu mluvíme a nestřílíme, jsme na tom lépe,“ vyjádřila se v rozhovoru pro BBC.

V době, kdy Snodgrassová scénář psala, si nemyslela, že by zmínka o sjednocení Irska mohla způsobit nějaké problémy. „Science fiction je nesmírně důležitá, protože umožňuje lidem diskutovat o obtížných tématech – ale s odstupem,“ říká. Rok 2024 se jí v té době zdál dostatečně daleko.

V roce 1992, kdy se měl díl Ušlechtilé důvody ve Spojeném království vysílat, zbývaly do příměří s IRA dva roky a další čtyři do takzvané Velkopáteční mírové dohody, která v Severním Irsku ukončila desítky let trvající konflikt.