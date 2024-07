I my čelili počasí a modraly nám rty, popisují tvůrci filmu o první pokořitelce La Manche

V roce 2026 uplyne rovné století od okamžiku, kdy Gertrude Ederleová přeplavala kanál La Manche. Výzvu pro řadu vrcholových plavců zdolala tato Američanka jako první žena. Překonat přitom musela i překážky nastavené ve sportu ženám. O plavecké rekordmance vznikl životopisný film Dívka a moře. „Chceme odvyprávět její příběh současnému publiku a dostat Trudy zpátky do obecného povědomí,“ uvedli v rozhovoru pro ČT režisér Joachim Rønning a představitelka hlavní role Daisy Ridleyová.

„Tohle bylo něco úplně jiného. Do té míry, že se proměnilo celé moje tělo. Vybavuji si poslední plavání, kdy jsem si opakovala: Už jen jedno tempo, už jen jedno tempo,“ přiznává.

Do Gertrud Ederleové se snažila „převtělit“ co nejautentičtěji. Plavecké scény natáčela v chladných vodách Černého moře pod dohledem olympijské plavkyně. Fyzicky náročnou roli si Daisy Ridleyová ostatně vyzkoušela, když ztvárnila postavu Rey v sáze Hvězdné války.

Jako první Čechoslovák přeplaval kanál La Manche v roce 1971 František Venclovský. Téměř století po Matthewu Webbovi, jenž se do pokoření Lamanšského průlivu pustil jako vůbec první člověk, jemuž takový výkon může někdo dosvědčit. A o půl století Venclovského „předběhla“ Američanka Gertrude Ederleová.

Filmaři strávili na otevřeném moři mnoho týdnů. „Museli jsme čelit přírodním živlům, počasí a mořským proudům. A k tomu přidejte Daisy Ridleyovou ve vodě, která má tak patnáct nebo šestnáct stupňů. Měla úplně modré rty,“ popisuje Joachim Rønning.

„Dalo nám to představu o tom, čím si Trudy Ederleová musela projít před sto lety. My samozřejmě neriskujeme holý život jako ona, ale doufám, že i tak diváci pocítí, že jsme se snažili to udělat tak realistické, jak jsme jenom mohli,“ dodal.

Překonat musela i předsudky o ženách

Skutečná Gertrude musela ve dvacátých letech minulého století zápasit nejen se svou vůlí a rozbouřenými vlnami, ale také sexismem. „Většina mužů tehdy doopravdy věřila, že ženy nemohou sportovat, protože by se třeba mohly zranit,“ připomíná režisér.

„Dokonce ani dnes jsme podobné předsudky ještě zcela nepřekonali, i když za těch sto let jsme udělali obrovský pokrok. Nicméně další cestu máme před sebou,“ podotýká, jak příběh Gertrude Ederleové může rezonovat se současným světem. „Je důležité znát vlastní dějiny a doufám, že tenhle film může osvítit cesty, které jsme ušli, i ty, na kterých jsme teď,“ shrnul režisér.