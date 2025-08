Hudba mi mockrát zachránila život, říká Dusilová. Znovu nahrává své hity

Alžběta Stančáková

, jab

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

5 minut Rozhovor s Lenkou Dusilovou Zdroj: ČT24

Na hudební scéně se pohybuje přes tři dekády a v prosinci oslaví padesátku. Zpěvačka a skladatelka Lenka Dusilová u příležitosti životního jubilea připravuje desku svých největších hitů. Hudebně vzpomíná na kariéru od úplných počátků s kapelami Sluníčko nebo Pusa i na sólovou dráhu.

Pro jubilejní desku nahrává Lenka Dusilová znovu píseň Zmrzlá husa od kapely Sluníčko. „Když se vrátíte k některé staré skladbě, musíte si k ní hledat zase jiný příběh a výrazový prostředek, protože to nemůžete už zazpívat stejně, jako jste to zpívali třeba v osmnácti,“ podotýká. Do Sluníčka zpěvačka přišla v patnácti letech jako vokalistka. „Dělám hudbu odmalička a bez ní bych tady možná už nebyla. Myslím, že mi hudba hodněkrát zachránila život, je to obrovsky léčivý prostor, který pořád stojí za prozkoumávání. A zdá se mi, že inspirace je docela nekonečná,“ říká.

Novou verzi chystá také písni Finská kapely Pusa, v níž působila s Davidem Kollerem. „Hodně mě tlačil, abych se začala věnovat i autorské tvorbě, abych začala psát texty. Takže byly slyšet moje první autorské počiny,“ připomíná Dusilová. Za spolupráci s Landou je ráda Po odchodu z Pusy si procházela těžkým životním obdobím. Z něj pochází píseň Holka magor. „Oslovil mě Dan Landa, do té doby pro mě bylo nepředstavitelné, že bych se s ním mohla nějak spojit. Jsem ráda, že jsem se do této spolupráce s ním pustila, protože mi to možná nějakým způsobem pomohlo i zachránit život,“ připouští zpěvačka. Dva roky nato, na přelomu milénia, vydala první sólovou desku. Podle svých slov si ale užívá i hostování v cizích písních. K těm patří třeba Proměny od folk-rockového Čechomoru. „Souzní to s mým vývojem, procesem, hudebníky, kterými jsem obklopená, inspirací a životními pointami,“ poznamenává Dusilová ke střídání žánrů během své tři dekády trvající hudební kariéry.

3 minuty Lenka Dusilová nahrává album svých hitů Zdroj: ČT24

„Teď po dlouhodobém experimentování a rozvleklém krajinkářském hlubinném průletu mojí duší a inspirací mě to táhne zpátky ke kořenům a písním, ale nevím, proč to tak je. Možná je to věkem,“ dodává. Učí se od mladé generace Rekapitulační album nahrává se svou kapelou Lenka Dusilová Band. „Od puberty jsem prožila svůj hudební život převážně v mužském kolektivu, až s novou generací jsem si začala uvědomovat, že nám bylo přirozené žít v šovinistickém prostředí a že jsme si musely vyslechnout spoustu věcí, které nejsou dneska OK,“ poznamenává za sebe a kolegyně z hudební branže.