Hra Ochranný reflex odráží v Ostravě téma sexuálního násilí

Dvacet let hluboko ukrývané tajemství odhaluje nová inscenace v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. V české premiéře divadelníci nastudovali hru Ochranný reflex. Irská dramatička Deirdre Kinahanová v ní zpracovala téma sexuálního násilí.
Režisér inscenace Jan Holec je i autorem překladu. Originální název Rathmines Road změnil na Ochranný reflex. Ten používá i hlavní hrdinka, aby se vyrovnala s traumatem. A oči před ním zavírá i část společnosti.
„Téma odhaluje vlastně strašně moc o naší společnosti a hlavně to, jak o něm nechce slyšet. Je obalené v obrovském množství mýtů a stereotypů a ve výsledku je vlastně celá vina přesouvá na často na oběť, a ne na toho viníka,“ upřesnil dramaturg Peter Galdík.
Hlavní hrdinka se vrací domů a prodává dům po rodičích. Jenže v něm narazí na někoho, koho si už nikdy nepřála potkat.
„Dvacet let v sobě drží poměrně obrovské trauma, protože se setká s mužem, který jí před dvaceti lety velmi, velmi ublížil,“ prozradila herečka Magdaléna Holcová. „I během zkoušení to každému z nás, co v tom hrajeme, otevíralo různé vzpomínky, které nebyly třeba úplně příjemné, ale třeba jste se i díky tomu dozvěděli něco o sobě. Mně konkrétně tahle hra dodává sebevědomí do normálního života,“ dodala.
Podle Holce hra otevírá bolavá témata bez sentimentu a lítosti, což umožňuje vést otevřenou debatu.