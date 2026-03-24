Hra Ochranný reflex odráží v Ostravě téma sexuálního násilí


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24
Divadlo Petra Bezruče uvádí Ochranný reflex
Dvacet let hluboko ukrývané tajemství odhaluje nová inscenace v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. V české premiéře divadelníci nastudovali hru Ochranný reflex. Irská dramatička Deirdre Kinahanová v ní zpracovala téma sexuálního násilí.

Režisér inscenace Jan Holec je i autorem překladu. Originální název Rathmines Road změnil na Ochranný reflex. Ten používá i hlavní hrdinka, aby se vyrovnala s traumatem. A oči před ním zavírá i část společnosti.

„Téma odhaluje vlastně strašně moc o naší společnosti a hlavně to, jak o něm nechce slyšet. Je obalené v obrovském množství mýtů a stereotypů a ve výsledku je vlastně celá vina přesouvá na často na oběť, a ne na toho viníka,“ upřesnil dramaturg Peter Galdík.

Lukáš Melník ve hře Ochranný reflex
Zdroj: Divadlo Petra Bezruče

Hlavní hrdinka se vrací domů a prodává dům po rodičích. Jenže v něm narazí na někoho, koho si už nikdy nepřála potkat.

„Dvacet let v sobě drží poměrně obrovské trauma, protože se setká s mužem, který jí před dvaceti lety velmi, velmi ublížil,“ prozradila herečka Magdaléna Holcová. „I během zkoušení to každému z nás, co v tom hrajeme, otevíralo různé vzpomínky, které nebyly třeba úplně příjemné, ale třeba jste se i díky tomu dozvěděli něco o sobě. Mně konkrétně tahle hra dodává sebevědomí do normálního života,“ dodala.

Podle Holce hra otevírá bolavá témata bez sentimentu a lítosti, což umožňuje vést otevřenou debatu.

Přijatelné, nebo už za hranou? Meze intimity zkoumal Fenomén doby
Odznáčky hnutí MeToo

Návrh změn televizních a rozhlasových poplatků není hotový, řekl Nacher

Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu

Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

Mluvčí LPP Holding: Chtějí-li po nás politici větší zabezpečení našich prostor, ať nám řeknou jak

Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

Španělská policie zadržela muže podezřelého z vraždy Čecha

Nigerijské ženy bojují proti místnímu zločinu, vyzbrojené jsou jen klacky

Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale vzdušné oddělovací stěny

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Národní divadlo zahajuje generální rekonstrukci Nové scény. Za 1,8 miliardy bez DPH má především brutalistní budovu z počátku osmdesátých let lépe přizpůsobit divadelnímu provozu. Plášť ze čtyř tisíc skleněných „obrazovek“, kvůli nimž bývá stavba vyzdvihována i haněna, zůstane, projde ale renovací. Stejně jako architektonicky cenný interiér.
Jan Svěrák sbalil pět švestek a natočil komedii

Režisér Jan Svěrák dokončuje nový film. Jmenuje se Pět švestek a vypráví o partě přátel, která se rozhodne vzít život ještě jednou do vlastních rukou a vyplout na moře. Zahráli si je Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Syslová a Petr Kostka. Premiéra Pěti švestek je naplánován na květen.
VideoVečerníček O Pejskovi a kočičce míří na prestižní festival v Annecy

Tvůrci večerníčku České televize O Pejskovi a kočičce se v červnu zúčastní festivalu ve francouzském Annecy. Prestižní přehlídka novou verzi původního seriálu z padesátých let vybrala do soutěže televizních projektů. Sedm epizod režisérky Barbory Dlouhé podle knihy Josefa Čapka mělo premiéru loni na podzim na Déčku. Obě hlavní postavy namluvil Marek Eben a nově je doprovodila jazzová hudba Jakuba Šafra.
Chceme-li změnit realitu v Unii, musíme upozorňovat na negativa, říká režisér Made in EU

Stefan Komandarev patří mezi výrazné bulharské filmaře. Jeho díla ocenil festival v Talinnu, před třemi lety získal hlavní cenu v Karlových Varech a jeho nejnovější film měl světovou premiéru v Benátkách. Právě novinku Made in EU teď promítají i česká kina. Snímek měl premiéru na festivalu lidskoprávní kinematografie Jeden svět. Režisér, scenárista a producent ho na přehlídce uvedl osobně.
Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí, inscenací roku jsou ale Krkavci

Tři ceny divadelní kritiky za rok 2025 míří do pražského Divadla Na zábradlí, a to za herecké výkony Miloslava Königa a Magdalény Sidonové a pro divadlo roku. Nejlepší loňská inscenace Krkavci se rovněž hrála v Praze, ovšem v Dejvickém divadle.
Poslední výstřel zasáhne výběrem z české a polské fantastiky

Současně v Česku a Polsku vychází kniha Poslední výstřel. Antologii fantastických povídek připravila dvě výrazná jména žánrové literatury – Leoš Kyša a Jakub Ćwiek. Uvedení knihy podpořil Polský institut v Praze.
Vikingy v Městském divadle Brno čeká rodinné dobrodružství

Městské divadlo Brno připravilo autorský muzikál ViK!NG. Diváci v dobrodružné komedii navštíví bájný svět vikingů. S přípravou tohoto rodinného představení začali tvůrci už v roce 2022. Trojice autorů se sešla už dříve při psaní historického muzikálu Devět křížů.
