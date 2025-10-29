Grafiky v Olomouci zachycují až pět století starou architekturu


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Arcidiecézní muzeum Olomouc vystavuje nejcennější grafické tisky ze svých sbírek, které zpracovávají téma architektury. Pocházejí ze šestnáctého až osmnáctého století a zobrazují interiéry budov a zahrad, veduty měst a pohledy zachycující každodenní či sváteční život. Jsou na nich jak skutečné stavby, tak ty, které zůstaly jen ve fantazii tehdejších architektů.

Přestože zobrazování architektury iniciovali v době renesance především sami architekti, brzy se rozvinulo jako samostatný umělecký žánr. Autory grafických předloh se vedle architektů stále častěji stávali také malíři a specializovaní kreslíři, jejichž návrhy uskutečňovali profesionálně vyškolení rytci.

Na výstavě jsou ukázky nejznámějších ilustrovaných renesančních i barokních architektonických traktátů, praktických příruček i alb zaměřených na zobrazování perspektivy. Představeny jsou také návrhy samotných architektů i ukázky dobových ornamentálních vzorníků. Návštěvníci uvidí také tisky dokumentující antické památky či historickou architekturu anglických středověkých klášterů od Václava Hollara.

Architektura, grafika i věda v jednom

Součástí expozice jsou rovněž scénografické návrhy. Třeba ty od Ludovica Ottavia Burnaciniho, který působil na dvoře císaře Leopolda I. Grafiky byly součástí alb, která sloužila jako upomínka na konkrétní představení. „Většinou za vydáním toho alba stál nakladatel. Zaměstnával speciální kreslíře, rytce, kteří pak realizovali architektovu vizi nebo nějakým způsobem zdokumentovali realizovanou stavbu,“ doplnila kurátorka Muzea umění Helena Zápalková.

Za skutečně výjimečného umělce v tomto oboru označuje kurátorka italského grafika Giovanniho Battistu Piranesiho. Jako architekt dokázal většinu prací sám navrhnout i nakreslit. Jeho lepty odráží navíc obdiv k antické architektuře, kterou zkoumal. „Chodil na vykopávky, kreslil si jednotlivé architektonické prvky, které pak využíval ve svých grafikách. Byl komplexní osobnost, obsáhl architekta, vynikajícího kreslíře, grafika, ale i vědce, badatele,“ podotýká kurátorka.

Tajemné žaláře Piranesiho se otevírají v Olomouci
Z výstavy Giovanni Battista Piranesi – geniální grafik italského baroka

Pro kroměřížskou sbírku je specifická bohatá kolekce reprezentativních alb věnovaných zámecké, palácové a zahradní architektuře. Grafiky přitom nejsou jen čistě technickými záznamy, návštěvníci v nich můžou hledat svědectví dobového života. Kupříkladu v grafice zobrazující již neexistující zahradu v belgickém Enghienu. „Odehrávají se tam desítky příběhů: štolba krotí koně a možná pozornější návštěvník najde i nějakou lechtivější scénu,“ napovídá mluvčí Muzea umění Olomouc Tomáš Kasal. 

Výstava s názvem Architektura v grafice 16.–18. století zůstane otevřena do 4. ledna.

Sběratelství grafiky olomouckých biskupů a arcibiskupů souvisí s dějinami kroměřížské zámecké knihovny, kterou v nově vybudované rezidenci založil v roce 1694 biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna.

Soubory grafických listů či bohatě ilustrované knihy se objevují v inventáři zámecké knihovny od samotného počátku a jejich počet narůstal cílenými nákupy i osobními odkazy jednotlivých prelátů.

Do samostatné sbírky vyčlenil většinu grafických listů spolu se vzácným souborem staromistrovských kreseb archivář a knihovník Antonín Breitenbacher v roce 1932. Část grafických alb přesto nadále zůstala součástí zámecké knihovny.

Výběr redakce

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

07:28AktualizovánoPrávě teď
Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

04:48Aktualizovánopřed 35 mminutami
Starosta Sokolova Kubis odmítne funkci poslance, nahradí ho Penc

Starosta Sokolova Kubis odmítne funkci poslance, nahradí ho Penc

11:33Aktualizovánopřed 49 mminutami
ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu 3. listopadu, řekl Babiš

ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu 3. listopadu, řekl Babiš

08:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Mírová jednání ztroskotala. Pákistán hrozí Talibanu zničením

Mírová jednání ztroskotala. Pákistán hrozí Talibanu zničením

před 1 hhodinou
„Pasportizace“ občanů okupovaných území Ukrajiny má posílit propagandu Kremlu

„Pasportizace“ občanů okupovaných území Ukrajiny má posílit propagandu Kremlu

před 1 hhodinou
Mali uzavřelo školy, džihádisté blokují dodávky paliv

Mali uzavřelo školy, džihádisté blokují dodávky paliv

před 2 hhodinami
USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO

USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Taneční Kafka prochází proměnou i procesem

Osobnost a dílo Franze Kafky podněcuje i dráždí. Na tuzemských jevištích nejnověji v taneční inscenaci Kafka, kterou připravil Balet Národního divadla Brno. Cílem je přestavit spisovatele jako člověka s každodenními starostmi a pochybnostmi a zároveň poukázat na stále aktuální motivy jeho tvorby.
před 19 mminutami

Grafiky v Olomouci zachycují až pět století starou architekturu

Arcidiecézní muzeum Olomouc vystavuje nejcennější grafické tisky ze svých sbírek, které zpracovávají téma architektury. Pocházejí ze šestnáctého až osmnáctého století a zobrazují interiéry budov a zahrad, veduty měst a pohledy zachycující každodenní či sváteční život. Jsou na nich jak skutečné stavby, tak ty, které zůstaly jen ve fantazii tehdejších architektů.
před 59 mminutami

Intimita v digitálním světě. Chalupová v novém filmu mapuje příběhy OnlyFans tvůrkyň

„Všichni si uvědomujeme, že díky sociálním sítím se nám osobní vztahy proměňují. Více a více lidí preferuje on-line vztahy, ty bezpečné vztahy, oproti těm reálným, často komplikovanějším,“ říká režisérka Barbora Chalupová, která ve svém snímku Virtuální přítelkyně zachycuje příběhy tří tvůrkyň obsahu pro platformu OnlyFans. Režisérka, která v minulosti zaujala filmem V síti o on-line zneužívání nezletilých, jím nyní zahájila mezinárodní festival dokumentů v Jihlavě.
26. 10. 2025

Scény z Mistra a Markétky vystihují cenzuru Putinova režimu, říká režisér

Mistr a Markétka, román Michaila Bulgakova, se nedávno dočkal filmové adaptace. Natáčelo se v roce 2021 za podpory ruského státního Fondu kina, premiéra ale byla v Rusku o rok pozdržena. Snímek navíc prošel cenzorskými zásahy. „Některé scény, které jsme považovali za typické pro třicátá léta, při střihu najednou vystihovaly i cenzuru a diktaturu režimu (ruského vládce Vladimira) Putina,“ uvedl režisér Michael Lockshin, který představil plnou verzi filmu v Praze.
25. 10. 2025

Obrazem: Pejsek, kočička i Rychlé šípy se přizpůsobili současným dětem

Dva nové animované seriály představí současným dětem literární klasiku. Od 25. října si poslechnou vyprávění O pejskovi a kočičce, od 1. listopadu se seznámí s Rychlými šípy. Nová zpracování ctí v obou případech původní výtvarnou podobu, tedy jak ilustrace Josefa Čapka, jehož kresby byly v padesátých letech převedeny i do večerníčku, tak komiksy Jaroslava Foglara a Jana Fischera.
25. 10. 2025

Itálie škrtá peníze pro filmaře, důvodem jsou podvody s pobídkami

Italský filmový průmysl se obává vládních škrtů. Varuje, že nižší podpora ze strany státu se může negativně promítnout do počtu pracovních míst i image země spojené se jmény Federica Felliniho nebo Paola Sorrentina. Podle ministerstva kultury jsou škrty reakcí na podvody s filmovými pobídkami, aktuálně se řeší dokonce skandál spojený s dvojnásobnou vraždou.
24. 10. 2025

Bon Jovi se vrací na koncertní pódia, i v Evropě

Americká rocková kapela Bon Jovi začne od příštího roku opět koncertovat. Kromě Spojených států se vydá i do Evropy. Mimo pódia skupinu držely od roku 2022 zdravotní potíže frontmana Jona Bon Joviho, který podstoupil operaci hlasivek.
24. 10. 2025

Ji.hlava uvede dokumenty o virtuálních přítelkyních, jídle i filmových kolektivech

Začíná festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Program nabízí přes tři sta soutěžních i nesoutěžních snímků. Cenu za přínos světové kinematografii letos získá bolivijský filmový kolektiv Grupo Ukamau, filmovým kolektivům věnuje přehlídka jednu celou sekci. Připravila také třeba retrospektivu na téma jídlo a doba. Dvacátý devátý ročník zahájí český dokument o fenoménu OnlyFans.
24. 10. 2025
Načítání...