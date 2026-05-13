Koncert s názvem Rytíři talentu nadačního fondu pěvkyně Magdaleny Kožené ve Španělském sále Pražského hradu zahájí desátý ročník ZUŠ Open. Na pódiu se představí na tři stovky mladých hudebníků, pěvců či tanečníků. Celostátní festival základních uměleckých škol nabídne do 1. června, tedy do Mezinárodního dne dětí, pod heslem ZUŠlechťujeme uměním stovky akcí. Výtěžek podpoří projekty propojující vzdělávání s uměleckou praxí pro sociálně slabé děti. Přímý přenos zahajovacího koncertu odvysílá Česká televize.