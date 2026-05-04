Jeden z nejlepších kytaristů všech dob – Eric Clapton – zahraje v pondělí v Praze. Během dvouhodinového koncertu by měly zaznít zásadní hity jako Layla, Cocaine a samozřejmě Tears in Heaven. V největší české hale vystoupí Clapton celkově počtvrté. Předchozí koncerty, zejména ten poslední před čtyřmi lety, ale kritici nehodnotili příliš pozitivně. „Má 81 let a nikdy to nebyl velký showman. Je to statické. Samozřejmě všechno geniálně odehrané, ale není tam ta vřelost, je to spíš rutina,“ tvrdí hudební publicista Pavel Parikrupa.