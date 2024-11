Divadelní premiéry: Láska z TikToku, Farma zvířat i groteska na lyžích

Hra s názvem Do stopy! je určená jak dětem od pěti let, tak dospělým. Tvůrci ji popisují jako grotesku, která se opírá o dokumentární materiály. „Máme spoustu fotografií od organizátorů Jizerské padesátky, sešla se nám ohromná spousta lyží, ze kterých výtvarník Karel Bělohlávek vytvořil scénu,“ doplnil dramaturg Vít Peřina. Díky projekcím fotek diváci mohou vidět, jak se lyžovalo dřív.

Národní divadlo Brno: Like Lovers Do (Paměti Medúzy)

Sexualizované násilí patří k tématům nové inscenace Like Lovers Do (Paměti Medúzy) v Národním divadle Brno. Antický mýtus o Medúze, znásilněné a proměněné v monstrum, přenáší do současnosti, a otevírá tak nové možnosti interpretace.

Divadelníci předem upozorňují, že jde o radikálnější hru, než na jaké jsou návštěvníci kamenných divadel zvyklí. Autorka – izraelská dramatička Sivan Ben Jišajová – si nebere servítky a mluví o složitých a bolestivých věcech bez příkras. „Všechno posbírala v různých studiích, novinových článcích, od Německa přes Blízký východ až po dálnou Asii. Vybrala asi dvě stovky příběhů sexualizovaného násilí, které zakomponovala do hry,“ upřesnil dramaturg Jaroslav Jurečka.

„Není to hra jenom pro oběti nebo jenom proti násilníkům. Moc bych si přála, aby podpořila lidi, kteří to téma latentně cítí, ale moc to neřešili nebo to nepotřebovali řešit, protože zrovna mají štěstí, že jsou na tom dobře,“ uvedla režisérka Aminata Keita. Podobné téma už dříve zpracovala v inscenaci Feminista od Marka Šindelky.

Divadelníci k nové inscenaci připravili doprovodné aktivity, mimo jiné po každém představení debaty na témata sexualizovaného násilí, domácího násilí, genderové nerovnosti nebo feminismu.