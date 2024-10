Martin Donutil se proměnil v brouka v divadelní počítačové hře

Náznak herecké budoucnosti

Počítačová hra v pojetí tvůrců se mění v urputný boj o vlastní existenci v rychle se měnícím okolním světě.

Představitel hlavního hrdiny Martin Donutil je sám fanouškem počítačových her. Místo hmyzích krovek v inscenaci navlékl oblek na snímání pohybu – technologii dnes běžně užívanou při vývoji videoher. „Označí si vás různými body, které snímají speciální kamery. A na základě vašeho pohybu se to převádí na postavu ve hře, aby se hýbala reálně. Vlastně to, co nás herce asi čeká v budoucnu místo hraní ve filmech,“ předpokládá Donutil.

Do kůže kafkovského hrdiny se vrací podruhé. V brněnském divadle Husa na provázku už hrál v inscenaci Amerika.