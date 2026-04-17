„Díky, Timmy!“ Chalametův pobuřující výrok zvýšil prodej vstupenek

Ředitel Královské opery a baletu v Londýně poděkoval hollywoodské hvězdě Timothéemu Chalametovi za to, že pomohl zvýšit zájem o představení této scény. Vstupenky se začaly více prodávat po hercově problematickém výroku, že opera a balet „nikoho nezajímají“.
Třicetiletý americko-francouzský herec patří k nejsledovanějším talentům své generace. Na kontě má tři nominace na Oscara za herectví, na plátně ztvárnil písničkáře Boba Dylana, majitele továrny na čokoládu Willyho Wonku a objevil se v adaptaci rozmáchlé sci-fi Duna.
Vše zejména v uměleckých kruzích ale na čas upozadilo jeho vyjádření z počátku tohoto roku, kdy debatoval o snahách zachovat kinematografii a kina. „Nechci pracovat v baletu, opeře nebo v oborech, kde se říká: ‚Hele, udržte tuhle věc naživu, i když už to nikoho nezajímá,‘“ prohlásil tehdy Chalamet.
Kritika i promo
Šéf Královské opery a baletu Alex Beard nyní řekl deníku The Times, že Chalemetovo prohlášení vyvolalo „fantastickou“ reakci veřejnosti. Divadlo v příspěvku na sociálních sítích uvedlo, že největší část jeho publika patří mezi dvacátníky. Tato poznámka – ředitel zdůrazňuje, že nebyla myšlena nijak povýšeně – se stala virální a vedla navíc k okamžitému nárůstu prodaných vstupenek. „Takže díky, Timmy!“ vzkazuje herci vedení kulturní instituce.
Chalamet sice bezprostředně po vyslovení svého názoru na balet a operu dodal, že komentář pronesl „se vší úctou ke všem baletním a operním umělcům“, nicméně negativní reakce tím příliš nezbrzdil. Vůči jeho slovům se ohradily divadelní hvězdy, operní domy i baletní soubory, připomíná BBC.
Někteří výrok populárního herce ale vnímali i jako dobrou marketingovou příležitost, jak přilákat diváckou pozornost právě k oněm haněným formám umění, zmiňuje The Hollywood Reporter. Kupříkladu opera v Seattlu použila Chalametovo křestní jméno jako slevový kód na představení Carmen. „Doufáme, že vás to inspiruje i k další podpoře nádherného operního, baletního a divadelního umění ve svém okolí,“ napsala scéna v pozdějším poděkování všem, kteří promoakci využili k nákupu lístků.
Je citlivý, zastal se Chalameta režisér Guadagnino
K Chalametově výroku na adresu baletu a opery se tento týden vrátil i režisér Luca Guadagnino, který obsazením Chalameta do queer romance Dej mi své jméno z roku 2017 výrazně popostrčil hercovu globální popularitu. V italském listu La Stampa Guadagnino připustil, že si populární herec svou poznámku „mohl ušetřit“, zároveň ale pro něj má pochopení.
„Je mladý, chytrý, citlivý a bojí se, že by se kinematografie mohla stát okrajovou záležitostí. A právě proto by se měla pěstovat každá forma imaginace. Musíme umění sjednocovat, ne je rozdělovat,“ míní filmař. Rozhovor poskytl u příležitosti operní premiéry ve Florencii nastudované v jeho režii.