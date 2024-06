Developeři mají své zájmy, o hodnotě staveb rozhodují úřady, míní architekt Aulický

„Obchodní dům je bedýnka na obchod a měl by umět vyhovět klidně i každý rok jiným potřebám. Mění se zájmy, a ten objekt musí být udělaný tak, aby to unesl. A obchodní dům Máj to určitě unese, že se to zatraktivní, jak někdo říká, pouťově, to je vnitřek, ale venek je zachovaný, to je důležité,“ podotýká Aulický.