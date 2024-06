Architekti Máje pracovali i s vůní, říká Procházka. Rezignovalo se na celistvost, míní Hlaváček

Tým architektů se podle něj inspiroval v metropolích Evropy, jako je třeba Londýn, Lisabon či Berlín. „Londýn byl jednou z hlavních inspirací, kde je kvalita interiérového designu na špičce,“ sdělil. Podotkl také, že architekti kromě vizuálu pracovali také s akustikou i vůní. „Interiér cílí na to, aby návštěvníka domu zaujal po všech smyslech,“ dodal.

Památkáři jsou podle něj v těžké situaci, „protože systém je komplikovaný, podfinancovaný a má několik rovin“. Rekonstrukce obchodního domu Máj je příkladem toho, že památková péče v Česku potřebuje „přestavbu“, měla by dbát na celistvost památek, upozornil Hlaváček.

Hlaváček zdůraznil, že si nemyslí, že by se s nemovitou kulturní památkou nemělo pracovat tvůrčím způsobem. „Ale musí to hledat charakter. (...) Je to vlastně skvělý výkop debaty o tom, jakým způsobem pracovat s nedávnými památkami,“ míní.

Šéfredaktorka on-line magazínu o architektuře EARCH.cz Karolína Vránková si o interiéru Máje myslí, že je šeredný. Památková péče podle ní ale sehrála dobrou roli v tom, jak se obchodní dům opravil zvnějšku. „Dům se opravdu vrátil do původní podoby, velmi dobře se pracovalo se střechou,“ zhodnotila.