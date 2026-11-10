DC Studios povede exmanažer Marvelu, rozhodla Skydance

Americká mediální společnost Skydance vymění vedení filmového studia DC Studios, které se zaměřuje na produkci filmů a seriálů podle komiksových předloh. Dosavadní šéfy Jamese Gunna a Petera Safrana nahradí exmanažer konkurenčního studia Marvel Jeremy Latcham. Změna je součástí reorganizace filmové divize po převzetí mediální skupiny Warner Bros. Discovery společností Skydance.
Latcham se funkce ujme 1. prosince a bude dohlížet na filmovou, televizní i animační tvorbu studia, včetně výběru projektů, výroby a strategie. Jeho jmenování přichází v době, kdy se DC snaží dohnat komerční úspěch konkurenčního Marvelu. Film Spider-Man: Zbrusu nový den z produkce Marvelu se letos stal celosvětově nejvýdělečnějším snímkem s tržbami přes 2,5 miliardy dolarů (asi 54 miliard korun). Film Supergirl z produkce DC naproti tomu utržil zhruba 126 milionů dolarů, vyplývá z údajů serveru Box Office Mojo. S největší pravděpodobností tak snímek s Milly Alcockovou v hlavní roli ani nepokryl výrobní náklady.
Gunn a Safran vedli DC Studios čtyři roky. Ve filmovém průmyslu nadále zůstanou jako režiséři a producenti.
Latcham patřil k zakládajícímu vedení Marvel Studios a podílel se mimo jiné na filmech Iron Man, Avengers nebo Spider-Man: Homecoming. Spolupracoval také s Gunnem na sérii Strážci Galaxie. V roce 2017 z Marvelu odešel a založil vlastní produkční společnost Latcham Pictures.
Skydance dokončila převzetí Warner Bros. Discovery za 110 miliard dolarů (bezmála 2,4 bilionu korun) minulý měsíc. Pod jednu střechu se tak dostala mimo jiné filmová studia Paramount a Warner Bros., streamovací služby Paramount+ a HBO Max i televizní stanice CBS a CNN.