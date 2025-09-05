Přední soubor nového cirkusu Cirque du Soleil zahájil sérii vystoupení v Praze. Inscenaci Kurios – kabinet kuriozit uvede ve čtyřech desítkách repríz, a to pod střechou vlastního obřího šapitó, které postavil na Letenské pláni.
Cirque du Soleil uvádí české publikum do kabinetu kuriozit
Show plná akrobacie odkazuje na počátky objevů a vynálezů. Novocirkusové umění kombinuje s živou hudbou i vizuálními efekty. „Hlavní tématem je, že všechno je možné. Je o zvědavosti,“ přiblížil námět umělecký ředitel Michael Smith.
Světoznámý novocirkusový soubor tvoří na sto dvacet lidí více než dvacítky národností. S představením Kurios přijelo padesát umělců. Mezi nimi Slovenka Tamara Dikyová. Do Kabinetu kuriozit nastoupila před dvěma měsíci. „Jsem jediná zpěvačka v této show, ale mám i dvojroli. Ale žádnou akrobacii, díkybohu, lezu párkrát po žebříku, abych se dostala na vyvýšené místo, a to mi stačí,“ přiznává.
Do Česka dorazil Cirque du Soleil ze Španělska. První představení odehrál 4. září, se stavbou cirkusového areálu se ale začalo už o prázdninách. „Máme osm tisíc kusů, které s námi cestují. Zaplníme dva a půl kamionu kostýmy, rekvizitami, vybavením. Vozíme si i vlastní pračky,“ popisuje zázemí na kolečkách vedoucí garderoby Mar Gonzalez Fernandez.
Hlavní šapitó snese kapacitu dva a půl tisíce diváků. A vysoké je dost na to, aby akrobaté mohli na speciální trampolíně vyskakovat až dvanáct metrů nad jeviště. Představení Kurios hraje Cirque du Soleil v Česku poprvé, ve světě už ho zhlédlo více než šest milionů diváků.