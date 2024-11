Cirque du Soleil se poprvé usadí v Evropě. Je fantazií poháněnou penězi

před 1 h hodinou | Zdroj: Reuters , ČTK , Variety , Forbes , BBC , Berliner Kurier , The New York Times , ČRo

Nyní budovu čeká přestavba, aby splňovala technické požadavky náročné produkce. Světová premiéra rezidenčního představení se má odehrát za rok – v listopadu 2025, lístky jsou už v prodeji. Cirque du Soleil slibuje, že nová show s názvem Alizé vezme obecenstvo do surrealistického světa a posune hranice představivosti.

Stálé místo naopak už Sluneční cirkus opustil v Los Angeles, Tokiu či v Macau. Magazín Variety loni psal, že Cirque du Soleil se zajímá o londýnské Divadlo Saville, kde kdysi koncertovali Rolling Stones, Chuck Berry nebo Jimi Hendrix. Sonduje ho jako prostor, kde by si návštěvníci „mohli vychutnat neuvěřitelná představení po celý rok“.

V roce 1993 zakotvil Cirque du Soleil v Las Vegas. V šoubyznysové mece podepsal kontrakt na svou první stálou show Mystère. I po více než třiceti letech se stále hraje. Scénu si cirkus udržuje také na Floridě, v Mexiku, kde zázemí poskytuje řetězec luxusních rezortů, a v čínském městě Chang-čou. Snaha uspět v Číně byla vedena i zájmem tamního trhu o novocirkusovou show. Ten se projevoval kopírováním. „Říkají, že je to pocta, kterou vám vzdáváme,“ podotkl zástupce Cirque du Soleil pro BBC.

Za nejdůležitější milník označuje Cirque du Soleil úspěch při vystoupení na festivalu umění v Los Angeles, kde své akrobatické kejkle poprvé předvedl americkým sousedům. Evropská premiéra následovala začátkem devadesátých let v Londýně a Paříži.

Z ulic městečka nedaleko Quebecu, kde žonglovali, balancovali na chůdách a polykali oheň, se novocirkusoví umělci dostali do hal s tisícihlavým publikem. Aby získali v začátcích finance, Ste-Croix ušel 56 mil (asi devadesát kilometrů) na chůdách. Dnes se v cirkusových kasách točí miliardy a „Sluneční cirkus“ se stal jedním z nejslavnějších vývozních artiklů Kanady.

Megalomanský projekt se show po celém světě určitě předčil fantazírování o budoucnosti, s nímž Guy Laliberté a parta pouličních umělců Cirque du Soleil v první polovině osmdesátých let zakládali. Město Quebec tehdy hledalo show, kterou by v celé provincii oslavilo 450. výročí objevení Kanady Jacquesem Cartierem. „Dnes je spojení akrobacie s různými formami umění velmi běžné, ale když jsme začínali, byli jsme tam se svým stylem téměř osamoceni,“ připomněl spoluzakladatel Gilles Ste-Croix před desetiletím v rozhovoru pro BBC.

Vedle stálých pobytů Cirque du Soleil zároveň se svými show vyjíždí na tour po celém světě, v Česku se naposledy zastavil letos na podzim, kdy do pražské O2 areny přivezl přestavení Corteo.

Většina příjmů firmy Cirque du Soleil pochází z prodeje vstupenek, organizuje ale i soukromé akce, prodává merch a poskytuje licenci na svoji značku ubytovacímu a módnímu průmyslu. Provozuje i společný podnik s kanadským mediálním konglomerátem Bell Media, který má na starosti výrobu televizních pořadů, filmů a her.

Cirkus zastavila pandemie

Zdálo se, že novocirkusový moloch jede jako dobře namazaný stroj. Jeho kolečka se ale zadrhla – tak jako v případě mnoha podniků – s nástupem pandemie covidu-19. Cirque du Soleil musel zrušit všechna přestavení a propustit devadesát pět procent zaměstnanců (tedy tři a půl tisíce lidí). „S nulovými příjmy muselo vedení jednat rozhodně, aby ochránilo budoucnost firmy,“ vysvětlil tehdy generální ředitel Daniel Lamarre.

Koronavirová pandemie mimo jiné zrušila také plány na stálou show Cirque du Soleil v Evropě. Představení s názvem Nysa chtěl cirkus už tehdy uvádět v Postupimském divadle.

Většinový podíl v té době vlastnili američtí a čínští investoři. Už v červnu 2020 požádal Cirque du Soleil o soudní ochranu před věřiteli. Na podzim téhož roku oznámil, že podnik byl prodán věřitelům vedeným soukromou investiční společností Catalyst Capital Group. Vedení cirkusu vyjádřilo „nadšení, že vstoupíme do další kapitoly“. Omezené možnosti vystupování i Cirque du Soleil přimělo oslovovat své fanoušky digitálním obsahem.

Jak oslovit generaci Z

O rok později Keyvan Paymani, který restart Cirque du Soleil dostal na starosti, zdůrazňoval, že komercializace značky je propojená s jejími příznivci. „Vše začíná a končí u našich fanoušků,“ uvedl v rozhovoru pro magazín Forbes. „Když vytváříme novou kampaň nebo novou strategii pro budování komerčního záměru, první otázkou, na kterou si odpovídáme, je, jaký to má přínos pro naše fanoušky.“ V nich Cirque du Soleil chce, popsal Paymani marketingově vhodnými slovy, „podnítit jiskru představivosti, kouzlo úžasné podivnosti a neuchopitelný okamžik překvapení“.

Společnost si najala konzultanty, které by ze Slunečního cirkusu více vytvořili značku prodávající parfémy, sluneční brýle a tašky, a tím pádem by příjmy méně závisely na živých produkcích. S předpokladem, že by se cirkusu mohlo podařit více oslovit generaci Z, která má velkou spotřebitelskou sílu, ale za lístky na Cirque du Soleil zrovna neutrácí. Průměrnému návštěvníkovi je přes čtyřicet a na představení jde s dětmi, ukazovaly ještě loni statistiky.