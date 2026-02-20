Ceny Muriel ovládl Branko Jelinek díky svému „nejlepšímu příteli“

Slovenský výtvarník Branko Jelinek zvítězil s knihou Oskar Ed – Můj nejlepší přítel ve třech kategoriích komiksových cen Muriel. Ocenění získal za nejlepší kresbu, scénář i komiksovou knihu. Navíc si odnesl cenu České akademie komiksu, kterou získávají autor a vydavatel původního či překladového komiksu.
Jelinek, slovenský výtvarník žijící v Praze, ve vítězné knize volně navazuje na svůj předchozí komiksový román Oskar Ed – Můj největší sen, který zvítězil ve většině kategorií cen Muriel v roce 2016.
Protagonista vítězného komiksu Oskar Ed provází Branka Jelinka už roky. „Už dospěl, je zaměstnaný v korporátě, hledá si místo v dospělosti,“ přibližuje autor kontext nejnovějšího příběhu svého hrdiny. Surrealistický příběh Oskara Eda vyšel už také v polském či francouzském překladu.
Kritici v Jelinkově tvorbě vidí podobnost s tvorbou spisovatele Franze Kafky nebo filmaře Davida Lynche. „Možná stejná metoda, jak přistupujeme k divákovi nebo čtenáři – že pro něj vytváříme poměrně široký prostor, ve kterém se může pohybovat. Není nalinkovaná jedna interpretační linka,“ vysvětluje si Jelinek toto srovnání.
„Branko Jelinek přidal další komiksovou cihlu do skutečně neskutečného světa Oskara Eda. I když spíše než o cihlu se jedná o rozsáhlý mramorový kvádr čítající okolo 350 stran. Mistrovsky zvládnutá perokresba před námi rozvíjí příběh plný fantaskních scén, které čtenáře zasáhnou jak v monumentálních celostránkových výjevech, tak v drobných minimalistických detailech. Statisíce jemných čar až maniakálně precizní kresby vtáhnou čtenáře hluboko do hrdinova podvědomí a možná ještě dál,“ konstatovala porota.
Napínavé komiksy pro děti a o dětech
Cenu pro nejlepší komiks pro děti obdržel první díl komiksového románu Stella a strážci závoje od kreslíře Tomáše Kopeckého a scenáristů Kateřiny Šardické a Dana Krátkého. „Je to napínavý a hravý komiksový román pro děti, který nabízí velký příběh zasazený do kulis působivé Prahy,“ upřesnil předseda pořadatele cen České akademie komiksu Pavel Kořínek. Dílo Stella a strážci závoje podle něj jen dokládá, že komiksové tvorbě pro děti se v poslední době daří.
Nejlepší krátký komiks vytvořili podle poroty Tereza Verecká a Mikuláš Podprocký. Vyšel v knize Těžká rozhodnutí založené na skutečných příbězích protinacistického odboje. Oceněný příběh se odehrává v hájence u Malé Bystřice na Valašsku a hrdinkou je osmiletá dívka, která v lese ukrývala tajné zprávy pro skupinu pětadvaceti partyzánů pod vedením Nikolaje Kuzmina.
Cena pro německý komiks i Foglarovu nadaci
Nejlepším překladovým komiksem se stal příběh rodiny vietnamských přistěhovalců z německého sídliště nazvaný Nirvána je tady od Mikaela Rosse. Cenu Muriel získalo vydavatelství za překlad Michaely Škultéty. Cenu za nejlepší překlad komiksového díla do češtiny porota přiřkla Martinu Svobodovi za překlad komiksu Daniela Clowese Monika o Americe šedesátých let.
Ocenění za nejlepší studentský komiks obdržel Maxmilián Hrstka z plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara za temný příběh Ulrich. Roman Šantora a Skautská nadace Jaroslava Foglara byli oceněni za přínos českému komiksu za obnovení časopisu Rychlé šípy a za oživení seriálu Rychlé šípy pro nové čtenáře.
Do síně slávy porota zvolila kreslíře, scenáristu, hudebníka a ilustrátora Lubomíra Hlavsu, jehož komiksy byly publikovány v časopisech ABC, Čtyřlístek, Aréna, Stopa nebo Kometa.
Česká komiksová scéna je malá, ale různorodá
Celkem bylo do soutěže přihlášeno téměř šedesát původních prací včetně krátkých a studentských komiksů.
„Česká scéna je malá, ale velmi živoucí a různorodá. Bylo to vidět i při nominacích. Jsou kvalitní, ale přitom je každá úplně jiná – formátem, žánrem, záběrem, stylem. V tomhle je český komiks minimálně neobvyklý v evropském kontextu. To, že nemáme střední stylovou linii, kterou by jela většina tvůrců, dává prostor zajímavým podobám,“ míní Kořínek.