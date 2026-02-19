Nahrávám video
Do českých kin zamířily další filmové novinky. Snímek Otec Matka Sestra Bratr od hvězdy amerického nezávislého filmu Jima Jarmusche se už stal festivalovým hitem. Ve sci-fi komedii Parazit z chlaďáku odhalí obyčejní skladníci v podání Liama Neesona a Joea Keeryho vládní tajemství v podobě cizopasné houby. Ukrajinské drama Líbánky sleduje novomanžele z Kyjeva v začátcích plnohodnotné ruské invaze. Režisérka Markéta Ekrt Válková zase vytvořila dokumentární portrét Amiřiny děti o deseti letech života válečných uprchlíků ze Sýrie. Dobrodružství pro nejmenší diváky pak slibuje animovaná Velrybí píseň.