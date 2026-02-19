VideoFilmové premiéry: Parazit z chlaďáku, Amiřiny děti či Velrybí píseň


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Filmové premiéry 19. 2.
Zdroj: ČT24

Do českých kin zamířily další filmové novinky. Snímek Otec Matka Sestra Bratr od hvězdy amerického nezávislého filmu Jima Jarmusche se už stal festivalovým hitem. Ve sci-fi komedii Parazit z chlaďáku odhalí obyčejní skladníci v podání Liama Neesona a Joea Keeryho vládní tajemství v podobě cizopasné houby. Ukrajinské drama Líbánky sleduje novomanžele z Kyjeva v začátcích plnohodnotné ruské invaze. Režisérka Markéta Ekrt Válková zase vytvořila dokumentární portrét Amiřiny děti o deseti letech života válečných uprchlíků ze Sýrie. Dobrodružství pro nejmenší diváky pak slibuje animovaná Velrybí píseň.

Výběr redakce

Na jihu Česka má vydatně sněžit, pak se prudce oteplí

Na jihu Česka má vydatně sněžit, pak se prudce oteplí

07:53AktualizovánoPrávě teď
Britská policie zadržela exprince Andrewa

Britská policie zadržela exprince Andrewa

11:18Aktualizovánopřed 2 mminutami
AFP: USA přesouvají k Íránu velký počet lodí i bojových letounů

AFP: USA přesouvají k Íránu velký počet lodí i bojových letounů

včeraAktualizovánopřed 13 mminutami
Za rasistické urážky romských dětí ve vlaku policie nikoho neobvinila

Za rasistické urážky romských dětí ve vlaku policie nikoho neobvinila

před 57 mminutami
Vraždění ve Fáširu jeví známky genocidy, míní OSN

Vraždění ve Fáširu jeví známky genocidy, míní OSN

před 1 hhodinou
Setkání s Pavlem proběhlo v příjemné atmosféře, řekl Červený

Setkání s Pavlem proběhlo v příjemné atmosféře, řekl Červený

05:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Západ musí zmobilizovat své síly, míní Lipavský. Podle Vondráčka není odpověď na bojišti

VideoZápad musí zmobilizovat své síly, míní Lipavský. Podle Vondráčka není odpověď na bojišti

před 1 hhodinou
Jihokorejský exprezident dostal doživotí za vyhlášení stanného práva

Jihokorejský exprezident dostal doživotí za vyhlášení stanného práva

08:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

VideoFilmové premiéry: Parazit z chlaďáku, Amiřiny děti či Velrybí píseň

Do českých kin zamířily další filmové novinky. Snímek Otec Matka Sestra Bratr od hvězdy amerického nezávislého filmu Jima Jarmusche se už stal festivalovým hitem. Ve sci-fi komedii Parazit z chlaďáku odhalí obyčejní skladníci v podání Liama Neesona a Joea Keeryho vládní tajemství v podobě cizopasné houby. Ukrajinské drama Líbánky sleduje novomanžele z Kyjeva v začátcích plnohodnotné ruské invaze. Režisérka Markéta Ekrt Válková zase vytvořila dokumentární portrét Amiřiny děti o deseti letech života válečných uprchlíků ze Sýrie. Dobrodružství pro nejmenší diváky pak slibuje animovaná Velrybí píseň.
před 1 hhodinou

Cruise se pere s Pittem? Hollywood chce zastavit čínská AI videa

Hollywoodské společnosti si stěžují na čínský nástroj Seedance pro generování videí pomocí umělé inteligence. Walt Disney dokonce hrozí právními kroky kvůli tomu, že se v realisticky přesvědčivých klipech objevují postavy ze Star Wars či superhrdinských příběhů chráněné autorskými právy. V Číně se videa, zvláště ta pohrávající si s americkými celebritami, stávají virálními. Tamní technologická společnost ByteDance přislíbila, že AI nástroj omezí.
před 18 hhodinami

Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v sedmdesátých a osmdesátých letech. Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby, uvedli mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek a vyšetřovatel Ludvík Fiala. StB podle policie Töpfera pronásledovala kvůli kritickým postojům vůči komunistickému režimu a jeho židovské víře. Nyní pětasedmdesátiletý Töpfer řekl, že vyšetřování neinicioval a satisfakci necítí.
17. 2. 2026Aktualizováno17. 2. 2026

„Hudba nemá být jarní vánek.“ Rapper Maniak natáčí album v přímém přenosu

Brněnský rapper Maniak vydá v pátek nové album. V tuto chvíli stále ještě vzniká – v přímém přenosu a za dohledu fanoušků. Do podobného experimentálního projektu se pustil jako první z tuzemských hudebníků.
17. 2. 2026

Hudba není o dokonalosti, patří k ní risk, říká oceňovaný dirigent Hrůša

Dirigent Jakub Hrůša sbírá světová ocenění a pracuje s předními orchestry. Aktuálně působí jako hudební ředitel Královské opery v Londýně, za dva roky se stane šéfdirigentem České filharmonie. „Je to nádherné spojení intelektu a emoci,“ prohlásil mimo jiné o dirigování v pořadu Hyde Park Civilizace.
17. 2. 2026

Lidé se loučili s Janou Brejchovou. Pro ČT na ni zavzpomínaly Adamovská či Kolářová

Do pražského kina Lucerna se mohla v úterý veřejnost přijít rozloučit s Janou Brejchovou. Vzniklo zde pietní místo, kde mohli příchozí vzdát hold herečce, která zemřela 6. února. Mělo jít o tichou vzpomínku, nikoliv pohřeb. Na Brejchovou vzpomínali také ve vysílání ČT24 její kolegové a přátelé.
17. 2. 2026Aktualizováno17. 2. 2026

Než se vila v Plzni stala památkou, nový majitel ji zboural

Systém prohlašování staveb za kulturní památky má podle památkářů trhliny. Majitelé budov se vůbec nemusí dozvědět, že ministerstvo kultury projednává návrh na jejich prohlášení. Kvůli tomu byla zbourána například Čočkova vila v Plzni. Zdlouhavé bylo řízení i v případě hospodářského dvora v Planinách na jižním Plzeňsku.
15. 2. 2026

Kvíz: Spárujete správně slavné milence?

Smyšlené postavy literárních, filmových, divadelních či mytologických příběhů prožívají lásku naplňující i tragickou. Romea a Julii by spároval každý, ale znáte dobře i další milence? Zkuste na svátek všech zamilovaných, tedy na Den svatého Valentýna, dát dohromady ty, kteří k sobě opravdu patří, i když jim osud třeba nepřeje.
14. 2. 2026
Načítání...