Cenu Jindřicha Chalupeckého dostaly Bochanová, Kalousová a Kolektiv Prádelna

Laureátkami Ceny Jindřicha Chalupeckého 2026 se staly Julija Bochanová, Tereza Kalousová a ženský Kolektiv Prádelna. Zvláštní uznání od poroty obdržela skupina Stop Genocide in Gaza za své umělecké intervence s politickým významem. Ceny ve čtvrtek Společnost Jindřicha Chalupeckého udělila v pražském Divadle X10.

Šestičlenná mezinárodní porota, složená ze tří domácích a tří zahraničních členů, ocenila ženský Kolektiv Prádelna za dlouhodobé a soustavné aktivity. Kolektiv se zkušenostmi s bezdomovectvím se zabývá problematikou sociálního vyloučení, marginalizace a chudoby prostřednictvím svébytného uměleckého vyjádření.

Rovněž dílo běloruské umělkyně Julije Bochanové vyniká podle poroty existenciálními tématy, mezi něž patří sociální vyloučení a úzkost s odkazy na historii malířství. Tvorba Terezy Kalousové se soustředí na deformace, přičemž propojuje objekty s architektonickým viděním a s videoinstalacemi.

Devadesátník Smoček napsal hru o tom, co má v životě smysl
Hermína (Činoherní klub)

Oceněné byly poprvé pouze ženy

Ředitelka Chalupeckého společnosti Tereza Jindrová upozornila na to, že letos ocenění obdržely pouze ženy. Stalo se to při udělování cen od roku 1990 poprvé. „S ohledem na strukturální překážky, jako je pay gap (rozdíl mezi odměňováním mužů a žen), ale mnohem častěji na společenské předsudky, s nimiž se ženy v rámci své kariérní cesty i dnes často potýkají, to vnímám jako důležitý moment v historii,“ prohlásila Jindrová. Společnost vede druhým rokem.

Porota aktuálně rovněž udělila zvláštní uznání skupině Stop Genocide in Gaza. Chalupeckého společnost a porota k tomu v tiskové zprávě uvedly, že přihláška skupiny „vynikla politickým poselstvím v reakci na mlčení kulturních institucí tváří v tvář genocidě v Gaze“.

O Chalupeckého cenu se podle pořadatelů ucházel letos vůbec největší počet zájemců, značná byla účast mimopražských umělců. Kolektiv Prádelna vznikl v roce 2019 s cílem narušovat stereotypy vůči lidem bez domova. Činí to prostřednictvím textů, kreseb, filmů i živých akcí. Účastnil se více hlavních výstav. Nyní kolektiv sestává z šesti žen, jeho součástí je i fenka.

Bochanová, narozená v roce 1998, studovala v Brně a v Minsku. Vytváří multimediální díla na pomezí obrazu, objektu a instalace. Kombinuje v nich odkazy na duchovní a historické motivy s osobní, existenciální a psychologickou reflexí.

Laureáty Chalupeckého ceny zajímají ženské práce, developerismus i videohry
Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého 2024: Oskar Helcel, Judita Levitnerová a No Fun Kolektiv

Její vrstevnice Kalousová působí mezi Prahou a Amsterdamem jako vizuální umělkyně i architekta. Studovala v Praze i v Nizozemsku, ve výtvarném díle ji zajímají mezní situace, pohybuje se na mezinárodní scéně.

Společnost pojmenovaná po teoretikovi a kritikovi výtvarného umění a literatury i filozofovi Jindřichu Chalupeckém vznikla v roce 1990, kdy také zemřel. Na založení se podíleli malíř Theodor Pištěk, básník a výtvarný umělec Jiří Kolář, historik a teoretik výtvarného umění Jiří Šetlík a dramatik a exprezident Václav Havel. Letošní ročník Chalupeckého ceny se uskutečnil po sedmatřicáté. Ceny už nejsou omezeny věkem do 35 let, laureátky a laureáti ani nemusejí mít státní občanství, mají ale v tuzemsku působit.

