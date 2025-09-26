Národní galerie Praha zahájila podzimní sezonu dvěma hlavními výstavami. Pro prezentaci Ceny Jindřicha Chalupeckého vytvořili nová díla tři letošní laureáti Dominik Adamec, Barbora Lungová a Karolína Rossí. Hostem je nizozemská výtvarnice Kinke Kooi. Druhá z výstav nazvaná Retrospektiva – Alešville se ohlíží za tvorbou sochaře Aleše Veselého.
Národní galerie představuje laureáty Chalupeckého ceny a tvorbu Aleše Veselého
Podle ředitelky Chalupeckého společnosti Terezy Jindrové může pražské publikum výstavu laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého vidět po třech letech, minulé výstavy byly v Brně a v Ostravě. Témata, která umělci zpracovali, se podle ní dotýkají každého. Intimní prožitky v dílech vystavujících umělců se mísí s globálními otázkami, týkají se rovněž duchovního hledání, paradoxů, nerovnosti a násilí.
Dominik Adamec se prezentuje sérií keramických soch o vztahu člověka k jídlu, o rituálech s ním spojených, ale také o jeho mocenském rozměru ve světě. Karolína Rossí v site-specific instalaci pomocí abstraktní malby a trojrozměrných dřevěných objektů vytvořila meditativní prostor, který propojuje spiritualitu, súfismus s ekologií.
Barbora Lungová dál rozvíjela svůj projekt Duhová zahrada multimediální instalací. Série aktuálních fotografií zobrazuje hledání queer identity členky sexuální menšiny a coming out, a to rovněž v souvislosti s ekologickými tématy.
Oceněné umělce vybrala mezinárodní porota v únoru. Od loňského ročníku jsou vybráni vždy tři laureáti a neplatí už věkový limit pětatřiceti let. Zahraničním hostem je Kinke Kooi. Výstava Naslouchající tělo je retrospektivou této nizozemské umělkyně.
Národní galerie podle ředitelky Alicje Knastové ukazuje nejaktuálnější umění v tradičním projektu, na němž se podílí Společnost Jindřicha Chalupeckého. „Letos navíc propojujeme minulost se současností, protože od loňského roku máme v našem fondu díla 28 laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého od počátku devadesátých let až do roku 2018 a budeme je postupně vystavovat,“ uvedla Knastová.
Díla letošních laureátů jsou k vidění zdarma až do ledna příštího roku. Výstava je také součástí festivalu vizuálního umění Prague Art Week, který zájemcům otevře do neděle 28. září galerie, muzea a další prostory na čtyřech desítkách míst v Praze.
Alešville je první retrospektivou Aleše Veselého
Druhá hlavní podzimní výstava NGP Retrospektiva – Alešville je první retrospektivou zesnulého sochaře Aleše Veselého, mimo jiné autora Brány nenávratna u bývalého nádraží Praha-Bubny. Tvorbu umělce sleduje od raných prací z padesátých let až po monumenty a vizionářské projekty do krajiny a pouští.
Veselý vynikl nejprve jako představitel strukturální abstrakce, později pak svými monumentálními sochami ve veřejném prostoru, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Častým námětem mu byl holocaust, s nímž měl osobní zkušenost. Vedle Brány nenávratna vytvořil monument Kaddish, nazvaný podle židovské modlitby za mrtvé. Sedm metrů vysoký počin lze nyní vidět před Veletržním palácem. Jde o osobní memento smrti Veselého otce.
Veselý v roce 1970 koupil ve Středoklukách u Prahy bývalý mlýn. V něm tvořil, svářel, pracoval do smrti. Kurátorka Monika Čejková vyzdvihla možnost pracovat s Veselého pozůstalostí na základě dohody NGP s Veselého dcerou Janou Veselou, která žije v zahraničí. Veselý zemřel v roce 2015, v Česku zatím chyběla ucelená výstava jeho prací.
Název výstavy Alešville vychází ze stejnojmenné starší kresby Veselého. „Demonstruje jeho potřebu budovat si vlastní vnitřní svět nadměrných dimenzí,“ vysvětlila kurátorka Monika Čejková. Veřejnosti je Veselého retrospektiva přístupná do února 2026.
NGP také ve Veletržním paláci, v jeho Malé dvoraně, dala prostor výstavě Jiřího Příhody a jeho pojetí nových médií. Ve druhém patře se samostatná výstava věnuje Zbyšku Sionovi, jeho grafikám a abstrakcím takzvaného informelu. Ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech přibyla výstava o dějinách karikatury.