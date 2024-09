Brněnská výstava 129 dní bez úrazu vypovídá o práci

Vizuální umělkyně a kurátorka tvořící pod pseudonymem pracuje a žije v České Bříze, kde také vybudovala nezávislý kulturní prostor. „Kurátorka Marika Svobodová přišla s tím, že by velice ráda představila v Brně galerii sam83 a Českou Břízu jako takovou a ten proces a provoz, který tam je,“ uvedla k výstavě umělkyně.

Inspirace továrnou

V její tvorbě je patrná zvýšená citlivost vůči mocenským strukturám. Název výstavy 129 dní bez úrazu odkazuje k údaji na světelném panelu za vjezdem do jedné z uzavřených přerovských továren, jejíž motivy a formy posloužily jako inspirační zdroj pro soubor objektů. Vypovídají o tom, že práce i životy jednotlivců ovládají ekonomické potřeby bez ohledu na potřeby lidí.

„Sam vytvořila výstavu sestavenou kompletně z nových věcí, které vycházely z motivů jedné daleké továrny, z níž se převzaly dřevěné formy. Ty se staly hlavním materiálem výstavy,“ podotkla kurátorka Svobodová.

Přizvaní umělci tvořili na výstavě

Během instalace výstavy navíc částečně vznikala další díla přizvaných umělců. Do 129 dní bez úrazu se zapojili Eva Brodská, František Fekete, Kristina Láníková, Václav Sika a Ludmila Stejskalová.

„Záleželo mi na tom, aby byly zastoupeny všechny regiony, aby to nebyla výstava pouze mladých lidí, aby to byli lidi, kteří pracují se svými vlastními tématy a vlastním materiálem. Takže i když jsme se v některých věcech rozcházeli, vždycky došlo k dohodě, to mi přijde na té výstavě nejpodstatnější,“ upozornila autorka.

Výstavu 129 dní bez úrazu se otevře 10. září, přístupná zůstane následující dva měsíce.