Bon Jovi se vrací na koncertní pódia, i v Evropě

Americká rocková kapela Bon Jovi začne od příštího roku opět koncertovat. Kromě Spojených států se vydá i do Evropy. Mimo pódia skupinu držely od roku 2022 zdravotní potíže frontmana Jona Bon Joviho, který podstoupil operaci hlasivek.
Jon Bon Jovi říká, že je vděčný fanouškům a kapele za jejich „trpělivost“, která mu „dala čas potřebný k uzdravení a přípravě na turné“. Situaci frontmana i kapely přiblížil loni čtyřdílný dokumentární seriál Thank You, Good Night: The Bon Jovi Story.
„Toto oznámení nám přináší velkou radost – radost, že můžeme tyto večery sdílet s našimi úžasnými fanoušky, a radost, že kapela může být pohromadě,“ uvedl frontman v prohlášení na webu kapely. Ačkoli oznámení turné znamená jejich první oficiální návrat na pódia, v posledních letech odehráli několik příležitostných koncertů, připomíná magazín Rolling Stone.
Zahrají i v Evropě, v Česku ale ne
Turné Forever podpoří stejnojmennou loňskou desku. Bon Jovi anoncují čtyři koncerty na červenec příštího roku v newyorské Madison Square Guarden, pak se přesunou do Evropy, aby zahráli jednou v Irsku a dvakrát ve Velké Británii. Navíc poslední album připomíná kapela už teď vydáním nahrávky Forever (Legendary Edition), které nabízí nové verze skladeb v podání Bruce Springsteena, Robbieho Williamse nebo Avril Lavigne.
Českým fanouškům Bon Jovi naživo zahráli v roce 1993 na Strahovském stadionu na společném benefičním koncertu se skupinou Little Angels a zpěvákem Billym Idolem. Do Prahy se vrátili ještě o dvacet let později.
Melodie a jednoduchost
Na scéně je kapela Bon Jovi s přestávkami už čtyři dekády. Jon Bon Jovi, ve skutečnosti rodným jménem John Francis Bongiovi, už na střední škole hrával po rockových barech a s pomocí bratrance, který vlastnil v New Yorku nahrávací studio, natočil skladbu Runaway. Bylo mu dvacet let a píseň sklidila nečekaný úspěch. Překvapený Jon si tak v roce 1983 založil svoji stálou kapelu.
Následující léta přinesla skupině Bon Jovi platinová alba (například Slippery When Wet, New Jersey) a slávu. „Měli jsme tři singly na prvním místě hitparády, fanynky ale mluvily jen o jednom – Ty máš krásné vlasy! Svlékneš si kvůli mně tričko? Máš tetování?“ podotýkal frontman později k tehdejší popularitě.
„Našimi silnými stránkami jsou melodie a jednoduchost,“ říkal kytarista Richie Sambora, který s kapelou hrál do roku 2013. Část kritiků ale tvorbě Bon Jovi vyčítala právě hudební jednoduchost a chytlavé až kýčovité refrény.
V roce 1988 se skupina odmlčela a její protagonisté se věnovali sólovým projektům. Obdobných oddechových přestávek si Bon Jovi dopřáli několik, vždy se však dokázali vrátit na komerční výsluní rockové hudby. Během více než čtyřicetileté existence skupina prodala přes 130 milionů kusů desek, jenom alba Slippery When Wet se prodalo 28 milionů kusů.
Kromě muziky se Jon příležitostně věnoval i herectví, objevil se například v romantické komedii Šťastný Nový rok, hrál i v dramatu o ponorce U-571 nebo v seriálu Ally McBealová. Svou popularitu využíval Jon Bon Jovi i při angažování v charitě, jeho nadace Soul Foundation například přispívá na bezdomovce. Byl také jmenován do rady Bílého domu prezidenta Baracka Obamy pro řešení společenských problémů.