Během natáčení dokumentu o Ančerlovi byly nalezeny jeho originální partitury

Karel Ančerl byl během druhé světové války deportován do Terezína, kde založil svůj smyčcový orchestr. Narodil se mu tam také syn, který byl později deportovaný do koncentračního tábora. Ančerl byl jediný z rodiny, kdo holocaust přežil.

Ančerlova skladba zazní v Rudolfinu

„Ptáme se, jestli neexistuje něco jako transgenerační přenos traumat, a i na to, jestli konec vlastní autorské tvorby Ančerla náhodou nesouvisel s tím, co prožil, protože on přestal tvořit po tom, co prožil holocaust,“ uvedl režisér Saša Dlouhý.

Hudebník a badatel Ivan Bierhanzl objevil v archivu České filharmonie partitury, skladby Ančerl složil ještě jako student. Součástí je i klavírní skica pro smyčcový orchestr, která byla dokončena v září roku 1929, tedy rok před Ančerlovým absolutoriem konzervatoře.

Téměř sto let poté zazní skladba poprvé na veřejnosti, a to na listopadovém koncertě v pražském Rudolfinu – v sídle České filharmonie, jejímž dlouholetým dirigentem byl právě Karel Ančerl.