Baron Prášil v Laterně magice vypráví beze slov i Zemana


Laterna magika uvádí inscenaci Baron Prášil
Baron Prášil ožívá na jevišti. Klasický příběh o síle představivosti, který je známý především díky filmu Karla Zemana, nastudovala Laterna magika v Praze jako multimediální inscenaci.

Těžko říct, jestli je baron Prášil snílek, nebo blázen, jestli je hrdina, nebo lhář. Každopádně má pověst vášnivého vypravěče a fantasty. V inscenaci Laterny magiky své neuvěřitelné příběhy vypráví ale beze slov. „V tomto pojetí je samotář, který se nedokáže smířit se skutečným světem a utíká do toho svého, aby přežil,“ vysvětluje představitel titulní postavy a umělecký šéf Laterny magiky Radim Vizváry.

Těžko uvěřitelné zkazky dostanou Prášila až před soud. „(Jeho) imaginace je vlastně subverzí vůči moci, podvrací moc,“ podotýká Miřenka Čechová, která představení režírovala spolu s Petrem Boháčem. Ten upozorňuje, že „ukecanou“ postavou v inscenaci je soudkyně, obžalobu i rozsudek vynáší totiž operním zpěvem.

Součástí vyprávění jsou také loutky, film, hudba nebo živá kresba Galiny Miklínové, ilustrátorky a animátorky známé díky postavičkám Lichožroutů. „Je to moje úplně první setkání s divadelními prkny – a hned v Národním. To je úžasné,“ říká. Laterna magika je součástí Národního divadla.

Bez vlivu adaptací

Naopak bohaté zkušenosti s divadlem má tanečnice Nikola Márová. Loni v prosinci se v Národním divadle loučila s kariérou primabaleríny. S nadsázkou říká, že se v novince vrací k roli, která ji provází celý život – labuti. „Opět hraju umírající labuť a baron se ji snaží zachránit,“ prozradila. Což je výrazná změna oproti klasickým pojetím, kde byl Prášil, jakožto aristokrat, nadšencem pro lov.

Režisérská dvojice se už známým adaptacím záměrně vyhýbala, včetně té filmové od Karla Zemana. „Samozřejmě, že Zeman je pro nás jako ikona, ale nechtěli jsme právě touhle cestou jít,“ potvrdil Boháč.

Zpětně si tvůrci nicméně všimli podobnosti s adaptací příběhů od Terryho Gilliama z komediální skupiny Monty Python. I u něj Prášila na cestách doprovází malé děvčátko. Jejich dialog, byť beze slov, může ukazovat, že nezkrotná fantazie není jen vzdorem nebo únikem z reality, nýbrž je rovněž způsobem, jak jí porozumět.

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

K nalezení nacisty ukradeného Modiglianiho napomohly i Panama Papers

Do Francie by se měl po letech sporů vrátit obraz od Amedea Modiglianiho s pohnutou historií. Malba Sedící muž (opírající se o hůl) urazila cestu z nacisty okupované Francie až do New Yorku, kde letos v dubnu nejvyšší soud rozhodl o navrácení obrazu vnukovi původního majitele. K dohledání díla napomohla i kauza Panama Papers.
Buckinghamský palác vystavuje oblečení královny Alžběty II.

Královská galerie Buckinghamského paláce v pátek zahájila výstavu zachycující život zesnulé královny Alžběty II. prostřednictvím jejího stylu a oblečení. Mezi přibližně třemi sty kusy vystavených předmětů jsou Alžbětiny šaty, doplňky či návrhy oblečení, nechybí ani pláštěnka, kterou se chránila před proslulým britským proměnlivým počasím, píše agentura AP. Británie se tak připravuje na oslavy stého výročí narození bývalé královny, které připadá na 21. dubna.
Autorka bestselleru Pomocnice odhalila svou totožnost

Spisovatelka Freida McFaddenová prorazila před čtyřmi lety díky thrilleru Pomocnice, který neunikl ani českým příznivcům knižního napětí. I když jí popularita nedovolila zůstat úplně v ústraní, na veřejnosti dosud vystupovala pod pseudonymem a s parukou. Svou totožnost odhalila až nyní listu USA Today.
VideoSoud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

Soud v Los Angeles poslal na patnáct let do vězení pětačtyřicetiletou Jasveen Sanghaovou, přezdívanou v Hollywoodu ketaminová královna. Žena se přiznala k prodeji drog, které vedly ke smrti amerického herce Matthewa Perryho. Hvězda komediálního seriálu Přátelé zemřela v roce 2023 ve věku čtyřiapadesáti let na předávkování právě ketaminem. Herec, který měl během svého života problémy s alkoholem i drogami, se látkou léčil kvůli depresím. Přes prostředníka si ji ale od Sanghaové objednal i nad rámec léčby. Žena verdikt přijala v slzách. Její právníci argumentují, že patnáct let za mřížemi je příliš a že není správné, aby jako dealerka dostala několikanásobně vyšší trest než osoba, která Perrymu drogu aplikovala. Tou byl hercův asistent, který zatím na verdikt čeká. Stejně jako prostředník, který padesát lahviček tekutého ketaminu sehnal od Sanghaové.
V Mexiku se přou o díla Fridy Kahlo. Pocházejí ze sbírky české emigrantky

V Mexiku se vedou spory o spravování děl Fridy Kahlo, jedné z nejzajímavějších postav světového malířství. Sbírka, z níž pochází, nese i českou stopu. Kulturní veřejnost se ozvala proti plánům vystavit obrazy ve Španělsku. Postrádá totiž garanci, že se ze zahraničí vrátí.
VideoFilmové premiéry: Krvavá nevěsta, Mavka, Šampion či Šepot lesa

Co nového nabízejí kina? Ukrajinská fantasy Mavka: Pravdivá legenda si pohrává s magií a vášní. Snímek Krvavá nevěsta: Hra začíná přináší pokračování hororově laděného příběhu plného akce, temné zábavy a adrenalinu. Životopisný film Šampion přiblíží československého mistra světa v krasobruslení Ondreje Nepelu. A francouzský dokument Šepot lesa předloží divákům v kinech vizuálně poetické vyznání lásky k rodině a přírodě.
Zemřel německý herec Adorf, známý z Plechového bubínku i Vinnetoua

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých filmových a divadelních herců Mario Adorf. S odvoláním na jeho manažera Michaela Starka a filmovou agenturu Reinholz o tom informoval bulvární deník Bild. Rodák z Curychu se proslavil rolemi otce trpasličího hrdiny v oscarovém snímku Plechový bubínek, čeští diváci ho znali především jako vůdce banditů Santera ve Vinnetouovi.
