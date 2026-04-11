Baron Prášil v Laterně magice vypráví beze slov i Zemana

Baron Prášil ožívá na jevišti. Klasický příběh o síle představivosti, který je známý především díky filmu Karla Zemana, nastudovala Laterna magika v Praze jako multimediální inscenaci.
Těžko říct, jestli je baron Prášil snílek, nebo blázen, jestli je hrdina, nebo lhář. Každopádně má pověst vášnivého vypravěče a fantasty. V inscenaci Laterny magiky své neuvěřitelné příběhy vypráví ale beze slov. „V tomto pojetí je samotář, který se nedokáže smířit se skutečným světem a utíká do toho svého, aby přežil,“ vysvětluje představitel titulní postavy a umělecký šéf Laterny magiky Radim Vizváry.
Těžko uvěřitelné zkazky dostanou Prášila až před soud. „(Jeho) imaginace je vlastně subverzí vůči moci, podvrací moc,“ podotýká Miřenka Čechová, která představení režírovala spolu s Petrem Boháčem. Ten upozorňuje, že „ukecanou“ postavou v inscenaci je soudkyně, obžalobu i rozsudek vynáší totiž operním zpěvem.
Součástí vyprávění jsou také loutky, film, hudba nebo živá kresba Galiny Miklínové, ilustrátorky a animátorky známé díky postavičkám Lichožroutů. „Je to moje úplně první setkání s divadelními prkny – a hned v Národním. To je úžasné,“ říká. Laterna magika je součástí Národního divadla.
Bez vlivu adaptací
Naopak bohaté zkušenosti s divadlem má tanečnice Nikola Márová. Loni v prosinci se v Národním divadle loučila s kariérou primabaleríny. S nadsázkou říká, že se v novince vrací k roli, která ji provází celý život – labuti. „Opět hraju umírající labuť a baron se ji snaží zachránit,“ prozradila. Což je výrazná změna oproti klasickým pojetím, kde byl Prášil, jakožto aristokrat, nadšencem pro lov.
Režisérská dvojice se už známým adaptacím záměrně vyhýbala, včetně té filmové od Karla Zemana. „Samozřejmě, že Zeman je pro nás jako ikona, ale nechtěli jsme právě touhle cestou jít,“ potvrdil Boháč.
Zpětně si tvůrci nicméně všimli podobnosti s adaptací příběhů od Terryho Gilliama z komediální skupiny Monty Python. I u něj Prášila na cestách doprovází malé děvčátko. Jejich dialog, byť beze slov, může ukazovat, že nezkrotná fantazie není jen vzdorem nebo únikem z reality, nýbrž je rovněž způsobem, jak jí porozumět.