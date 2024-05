Adamczyk a Děrgel se na léto stanou Formanem

„Vždy je velký problém tu postavu neglorifikovat. Doufám, že předáme ucelený pohled na jeho osobnost. Nejen na to, co dokázal, ale i jaký žil život a z čeho čerpal, problematické dětství, partnerky,“ podotýká režisérka Adéla Laštovková Stodolová.

Hra mapuje osudy Miloše Formana od jeho deseti do jednapadesáti let. Ve stejném věku v Praze natáčel Amadea. Od premiéry oscarového životopisného snímku o jednom z nejslavnějších skladatelů uplyne letos čtyřicet let. Štáb měl tehdy zázemí právě v parku na Kampě, navíc ještě před emigrací bydlel Forman v nedaleké Všehrdově ulici.

Představitele režiséra, který byl výrazným zástupcem československé nové vlny a po emigraci se prosadil v Hollywoodu, našli tvůrci v Patriku Děrgelovi a Marku Adamczykovi. „Neuhnul ze svých snů a odhodlání jít za tím, co pro něj bylo správné a co chtěl,“ oceňuje na Formanovi Děrgel. „Cena, kterou za to zaplatil, byla docela velká,“ dodává Adamczyk.

Oba herci přiznávají, že se při společném zkoušení navzájem ovlivňují. „Člověka třeba některé věci nenapadnou a napadnou toho druhého, tak je pak ukradne a to je právě skvělé. Kdyby na to člověk byl sám, tak by na některé věci ani nepřišel,“ upřesnil Děrgel.

V titulní roli hry Forman se divákům představí poprvé při premiérách 18. a 19. června.