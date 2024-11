Zpoplatnit či regulovat. Země se snaží krotit nadměrnou turistiku

Masová turistika v chorvatských městech Splitu či Dubrovníku zvýšila ceny nájmů a nemovitostí. A to tolik, že pro Chorvaty začínají být nedostupné. Parlamentem proto prochází návrh zákona, který má mnohonásobně zvýšit zdanění krátkodobých pronájmů, které by navíc muselo povolit osmdesát procent obyvatel daného domu.

Mezi majiteli to budí obavy. „Ať rozhodne někdo třetí, a ne abychom my klepali na dveře sousedů, to by bylo trapné pro obě strany. Hodně apartmánů kvůli tomu zavře,“ říká majitelka apartmánu v Záhřebu Nataša Luketičová. Čeká se řada pozměňovacích návrhů. Není tak zřejmé, zda a jak ovlivní letní sezonu.

To na Madeiře už jasno je: úřady od ledna zpoplatní třicet turistických tras, které ostrov protkávají. Dosud se vstupné týkalo jen sedmi nejfrekventovanějších. Opatření má přispět k údržbě stezek a zregulovat počet turistů.