Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Pokud by splaskla současná bublina umělé inteligence (AI), zasáhlo by to všechny firmy, včetně Googlu. Řekl to v rozhovoru se zpravodajskou televizí BBC News generální ředitel Alphabetu Sundar Pichai. Dodal, že současná vlna investic do AI představuje mimořádný moment, připustil ale i prvky iracionality na trhu.

Pichai upozornil, že současný prudký nárůst investic do AI vykazuje známky „iracionálního nadšení“, podobně jako během dotcom éry na konci 90. let, kdy investoři přehnaně optimisticky hodnotili internetové firmy, což nakonec vedlo ke kolapsu mnoha z nich. Podle něj tedy trh může obsahovat prvky přehnaného optimismu, které je potřeba brát v úvahu.

„Můžeme se podívat zpět na internet. Bylo zřejmé, že zde byly nadměrné investice, ale nikdo z nás nezpochybňoval význam internetu,“ řekl Pichai. „Očekávám, že u AI to bude stejné. Myslím si tedy, že je to zároveň racionální, ale zároveň v takovém okamžiku jsou přítomny i prvky iracionality.“

Jeho komentář navazuje na varování šéfa americké banky JPMorgan Jamieho Dimona, který minulý měsíc BBC řekl, že investice do AI se vyplatí, ale část peněz vložených do tohoto odvětví bude „pravděpodobně ztracena“.

Google by bouři přečkal, věří Pichai

Na dotaz, jak by Google zvládnul případné splasknutí bubliny, Pichai odpověděl, že si myslí, že by bouři přečkal. Dodal ale, že podle něj žádná společnost vůči tomu nebude imunní, a to včetně Googlu. Google je ale podle něj v lepší pozici, aby překonal jakékoliv turbulence na trhu s AI, díky jedinečnému modelu, kdy vlastní kompletní sadu technologií - od čipů přes data YouTube až po modely a průkopnickou vědu.

Hodnota akcií firmy Alphabet se za sedm měsíců zdvojnásobila na 3,5 bilionu USD (73 bilionů korun), protože trhy získaly větší důvěru ve schopnost firmy odrazit hrozbu od OpenAI, vlastníka ChatGPT.

AI je téměř k nerozeznání od reality, varují experti
Ilustrační foto

„Pozor na energetickou náročnost i chyby AI“

Pichai rovněž varoval před obrovskými energetickými potřebami AI. Podle Mezinárodní agentury pro energii se loni AI podílela na celosvětové spotřebě elektřiny 1,5 procenta. Podle Pichaie je třeba přijmout opatření k rozvoji nových zdrojů energie a rozšíření energetické infrastruktury.

V rozhovoru Pichai také upozornil, že AI zásadně ovlivní pracovní trh a označil ji za jednu z nejvýznamnějších technologií, na které lidstvo pracovalo. Podle něj bude nutné zvládnout společenské přechody a přizpůsobit se novým podmínkám, což zároveň otevře nové příležitosti. AI bude měnit a transformovat některé profese, a ti, kdo se naučí tyto nástroje efektivně využívat, budou mít větší šanci uspět, a to bez ohledu na to, zda působí jako učitel, lékař nebo v jiné profesi.

Pichai také dodal, že by lidé neměli „slepě věřit“ všemu, co jim nástroje AI říkají a varoval, že modely AI jsou náchylné k chybám. Lidé by je podle něj měli používat společně s dalšími nástroji a nespoléhat se výhradně na technologii AI.

AI dokáže obejít hradby, které chrání před vývojem biologických zbraní
Ilustrační grafika

Výběr redakce

Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu

Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu

11:16Aktualizovánopřed 2 mminutami
Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu

Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu

před 10 mminutami
Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

11:41Aktualizovánopřed 15 mminutami
Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu

Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu

před 20 mminutami
Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky

Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky

před 1 hhodinou
Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výročí 17. listopadu

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výročí 17. listopadu

před 4 hhodinami
Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu

Pokud by splaskla současná bublina umělé inteligence (AI), zasáhlo by to všechny firmy, včetně Googlu. Řekl to v rozhovoru se zpravodajskou televizí BBC News generální ředitel Alphabetu Sundar Pichai. Dodal, že současná vlna investic do AI představuje mimořádný moment, připustil ale i prvky iracionality na trhu.
před 10 mminutami

Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu

Evropská komise zahájila tři vyšetřování týkající se cloudových platforem Amazon Web Services a Microsoft Azure. Komise, jež plní i funkci unijního antimonopolního orgánu, chce mimo jiné určit, zda jsou americké firmy Microsoft a Amazon v cloudových službách takzvanými gatekeepery, tedy hráči, kteří významně ovlivňují provoz internetu a musí dle nařízení o digitálních trzích (DMA) na společném trhu splňovat přísnější podmínky.
před 20 mminutami

Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky

Cena největší kryptoměny bitcoin i nadále klesá. V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila pod 90 tisíc dolarů (zhruba 1,87 milionu korun). Kolem 7:45 SEČ se bitcoin obchodoval za 89 857,86 dolarů. Od 6. října kryptoměna ztratila více než 25 procent hodnoty. Vymazala tak své letošní zisky.
před 1 hhodinou

Zpětinásobit výkon větrných elektráren? Podle vznikající vlády je cíl nereálný

Vládní strategie počítá s cílem, aby v Česku do konce dekády vzrostl výkon větrných elektráren na jeden a půl gigawattu. Za pět let by se tak měl oproti současnosti zpětinásobit. Vznikající kabinet to ale nepovažuje za reálné. Podle zástupců oboru je ovšem řada projektů v přípravě a cíli se pořád ještě lze alespoň přiblížit.
včera v 10:20

Hospodářská krize v Libanonu vyhnala nahoru ceny elektřiny

Libanon, kdysi přezdívaný Švýcarsko Blízkého východu, uvázl v hluboké hospodářské krizi. Politická paralýza, bezpečnostní nestabilita a válka domácího teroristického hnutí Hizballáh s Izraelem z let 2023 a 2024 připravily tamní měnu o 97 procent hodnoty oproti roku 2019. Tyto problémy rovněž uvrhly osm z deseti obyvatel do vážných existenciálních problémů a zvýšily ceny elektřiny.
včera v 08:02

V rozpočtu může chybět až čtrnáct miliard na dávky, řekl Jurečka. Podle ANO je to víc

V návrhu rozpočtu na příští rok může chybět až čtrnáct miliard na sociální výdaje, připustil pro ČT ministr práce a sociálních věcí v demisi Marian Jurečka (KDU–ČSL). Ujistil však, že na důchody nebo dávky stát peníze prostě najít musí. Odmítl také kritiku hnutí ANO, že v resortu může scházet skoro 32 miliard korun. Pravděpodobná budoucí vládní koalice tvrdí, že v rozpočtu chybí celkem desítky miliard korun.
včera v 06:00

ŘSD nepodepisuje nové smlouvy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dál nepodepisuje kontrakty na nové projekty. K realizaci jsou sice připravené, jenže chybí peníze. V nejistotě se tak ocitají i klíčové stavby.
16. 11. 2025Aktualizováno16. 11. 2025

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probírali povolenky ETS 2

V Událostech, komentářích z ekonomiky hovořili ekonom a hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda a europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) o emisních povolenkách ETS 2 nebo o plánech vznikající vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje na rozpočet. Debatou provázela Nina Ortová.
16. 11. 2025Aktualizováno16. 11. 2025
Načítání...