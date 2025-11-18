Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu

Pokud by splaskla současná bublina umělé inteligence (AI), zasáhlo by to všechny firmy, včetně Googlu. Řekl to v rozhovoru se zpravodajskou televizí BBC News generální ředitel Alphabetu Sundar Pichai. Dodal, že současná vlna investic do AI představuje mimořádný moment, připustil ale i prvky iracionality na trhu.
Pichai upozornil, že současný prudký nárůst investic do AI vykazuje známky „iracionálního nadšení“, podobně jako během dotcom éry na konci 90. let, kdy investoři přehnaně optimisticky hodnotili internetové firmy, což nakonec vedlo ke kolapsu mnoha z nich. Podle něj tedy trh může obsahovat prvky přehnaného optimismu, které je potřeba brát v úvahu.
„Můžeme se podívat zpět na internet. Bylo zřejmé, že zde byly nadměrné investice, ale nikdo z nás nezpochybňoval význam internetu,“ řekl Pichai. „Očekávám, že u AI to bude stejné. Myslím si tedy, že je to zároveň racionální, ale zároveň v takovém okamžiku jsou přítomny i prvky iracionality.“
Jeho komentář navazuje na varování šéfa americké banky JPMorgan Jamieho Dimona, který minulý měsíc BBC řekl, že investice do AI se vyplatí, ale část peněz vložených do tohoto odvětví bude „pravděpodobně ztracena“.
Google by bouři přečkal, věří Pichai
Na dotaz, jak by Google zvládnul případné splasknutí bubliny, Pichai odpověděl, že si myslí, že by bouři přečkal. Dodal ale, že podle něj žádná společnost vůči tomu nebude imunní, a to včetně Googlu. Google je ale podle něj v lepší pozici, aby překonal jakékoliv turbulence na trhu s AI, díky jedinečnému modelu, kdy vlastní kompletní sadu technologií - od čipů přes data YouTube až po modely a průkopnickou vědu.
Hodnota akcií firmy Alphabet se za sedm měsíců zdvojnásobila na 3,5 bilionu USD (73 bilionů korun), protože trhy získaly větší důvěru ve schopnost firmy odrazit hrozbu od OpenAI, vlastníka ChatGPT.
„Pozor na energetickou náročnost i chyby AI“
Pichai rovněž varoval před obrovskými energetickými potřebami AI. Podle Mezinárodní agentury pro energii se loni AI podílela na celosvětové spotřebě elektřiny 1,5 procenta. Podle Pichaie je třeba přijmout opatření k rozvoji nových zdrojů energie a rozšíření energetické infrastruktury.
V rozhovoru Pichai také upozornil, že AI zásadně ovlivní pracovní trh a označil ji za jednu z nejvýznamnějších technologií, na které lidstvo pracovalo. Podle něj bude nutné zvládnout společenské přechody a přizpůsobit se novým podmínkám, což zároveň otevře nové příležitosti. AI bude měnit a transformovat některé profese, a ti, kdo se naučí tyto nástroje efektivně využívat, budou mít větší šanci uspět, a to bez ohledu na to, zda působí jako učitel, lékař nebo v jiné profesi.
Pichai také dodal, že by lidé neměli „slepě věřit“ všemu, co jim nástroje AI říkají a varoval, že modely AI jsou náchylné k chybám. Lidé by je podle něj měli používat společně s dalšími nástroji a nespoléhat se výhradně na technologii AI.