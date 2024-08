Škoda Auto je v Evropě čtvrtá nejprodávanější, daří se i dalším výrobcům vozů

Autoprůmysl je hlavní oporou české ekonomiky. Škoda Auto se třeba v prvním pololetí stala čtvrtou nejprodávanější značkou na evropském trhu. Celkově se dosud v roce 2024 vyrobilo v tuzemsku více aut než loni ve stejném období. V červnu si však automobilový průmysl pohoršil, výroba vozů meziročně klesla o skoro osm procent. V příštích měsících ale má odeznít vysoká srovnávací základna z loňska, takže by se hodnoty měly zlepšit.

„Nejvíce se nám dařilo na evropských trzích, zejména v západní Evropě, kde to byl růst skoro o deset procent. Na evropském trhu jsme teď na čtvrté příčce. Dříve byla Škoda někde mezi osmým a desátým místem,“ řekl člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn k letošní situaci.

Český autoprůmysl vyváží nejčastěji do Německa, následně s odstupem do Británie nebo Francie. Právě vývoz do západních států Evropy je pro automobilové společnosti důležitý.

„Velmi nás těší, že se nám daří v jihozápadní Evropě – ve Francii, Itálii, Španělsku – to jsou trhy, kde Škodovka měla dlouhodobě velice nízkou pozici,“ přiblížil Jahn.