Růst tržeb maloobchodníků pokračuje, meziročně ale zpomalil

Tržby v českém maloobchodě v únoru třetí měsíc v řadě meziročně stouply. Růst ale zpomalil na 1,6 procenta, zatímco v lednu podle revidovaných údajů činil 3,2 procenta. Meziměsíčně tržby bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel klesly o 0,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle analytiků výsledky ukazují, že jsou Češi stále v nákupech opatrní a radši šetří.

„Je pravda, že finanční trh očekával o něco silnější výsledek, růst někde v rozmezí dvou až dvou a půl procent,“ řekl hlavní ekonom Generali Investments Radomír Jáč. Osobně si ale nemyslí, že by to mohlo znamenat začátek většího zpomalování nebo dokonce problémů.

Zmínil, že do roku 2024 Česko vstupuje s tím, že se výrazně snížila inflace a nadále solidně rostou mzdy, což by mělo být dobré pro spotřebitele, jejich reálné příjmy a ochotu utrácet. „Věřím, že maloobchod bude růst v dalších měsících a ta čísla by měla být silnější než v samotném únoru,“ prohlásil Jáč.

Jiní ekonomové očekávají dynamičtější vývoj spíše až ve druhé polovině roku. „Maloobchod v únoru částečně korigoval silný lednový růst a do určité míry ochladil optimismus ohledně výrazného oživení spotřeby domácností na začátku letošního roku,“ zmínil analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. „V letošním roce je podle mě pravděpodobné postupné oživování maloobchodních tržeb, což zatím potvrzuje vývoj v prvních dvou měsících letošního roku,“ doplnil.

„První polovina letošního roku bude nejspíš ještě ve znamení pomalejšího růstu maloobchodních tržeb. Ve druhé bychom mohli mít lepší představu o snižování sazeb i v příštím roce a spotřebitelská důvěra by měla více vzrůst. Letošní Vánoce by měly být jedny z těch bohatších,“ uvedl hlavní analytik společnosti Citfin Tomáš Volf.

Například podle hlavního ekonoma firmy Cyrrus Víta Hradila jsou ale únorové výsledky zklamáním. „S příchodem nového roku se k útratám domácností upínaly velké naděje vzhledem k uklidnění inflace, obnovenému růstu reálných mezd a zlepšení spotřebitelské nálady. Tyto naděje ovšem v únoru nebyly naplněny,“ řekl. Reálné tržby podle něj byly o více než pět procent pod úrovní z ledna roku 2020. „Lépe jsou na tom i všechny sousední země, kde vyniká hlavně Polsko, které tehdejší hodnotu převyšuje o závratných 13 procent,“ dodal.