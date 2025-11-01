Roste zájem českých podnikatelů o německé firmy


před 3 mminutami
3 minuty
Události: Stagnující Německo jako příležitost pro české firmy
Zdroj: ČT24

Stagnující německá ekonomika může být příležitostí pro české firmy. Podle agentury CzechTrade se teď o sousední zemi víc zajímají – zakládají nové pobočky nebo kupují tamní podniky. Řada tuzemských společností tam chce expandovat dlouhodobě.

Přesná statistika, kolik českých firem vstupuje na německý trh, k dispozici není. Z dat České národní banky ovšem vyplývá, že se českým investicím v Německu daří. Počet zaměstnanců v podnicích ovládaných z Česka se mezi lety 2018 a 2023 téměř zdvojnásobil.

Jedním z podnikatelů, který nedávno odkoupil německou firmu, je pálenkový gigant Rudolf Jelínek. Z většiny vlastní berlínskou značku BLN. „Chtěli jsme se posunout dál, a to bylo možné jen s kapitálem od většího partnera,“ sdělil jednatel firmy R. Jelinek Deutschland GmbH Petr Minárech.

České společnosti otevřela německá výrobna dveře do tamních supermarketů. „Když jsme začali spolupracovat, byl Jelínek asi ve třech čtyřech obchodech. Teď jsou jich stovky,“ dodal Minárech.

Podle Zdeňka Chromého, obchodního ředitele firmy Rudolf Jelínek, je Německo pro firmu klíčovým trhem. Sama BLN zase díky spojení pronikla na český, slovenský i japonský trh. Roční obrat půl milionu eur a odbyt 50 tisíc lahví chtějí do roka víc než zdvojnásobit.

Německé ekonomice se nadále nedaří. Drtí ji americká cla i chybějící čínské čipy
Ilustrační foto

Některé firmy využívají stagnujícího Německa

Na německý trh expanduje třeba i zbrojařský holding Czechoslovak Group. Na jaře koupil závod na výrobu nitrocelulózy. „Některé české firmy využívají toho, že se Německu až tak dobře nedaří, a vidí to i jako příležitost za dobrých podmínek koupit nějakou německou firmu,“ míní ředitel CzechTrade Německo – Düsseldorf Adam Jareš.

Podle CzechTradu ale jde o pár podniků. Německá agentura pro podporu investic odmítá, že by rostoucí zájem investorů ze střední a východní Evropy byl výrazným rizikem pro německé podnikatele. „Německé středně velké podniky jsou díky stovkám let zkušeností schopné rozhodnout, které části prodají a kde má přidaná hodnota zůstat v zemi,“ sdělil Achim Hartig z Německé agentury pro podporu obchodu a investic.

Zatímco česká ekonomika roste, ta německá stagnuje. Zlepšit její kondici by ale podle ekonomů v budoucnu měly chystané vládní investice.

Česko by mohlo být pro Německo vzorem při integraci Ukrajinců, píše Die Welt
Ukrajinská rodina čeká na převoz z centrálního přijímacího centra pro uprchlíky v německém Giessenu (květen 2025)

