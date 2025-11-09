Při akčních nákupech by zákazníci měli dbát na kontrolu slevy

Ačkoliv černý pátek připadá až na konec listopadu, někteří obchodníci už akce zahájili. Slevy se zpravidla pohybují v řádu desítek procent, zákazníci by však při nákupech měli být pozorní. Důležitá je kontrola výpočtu slev. Roli hraje takzvaná referenční cena, z níž výše slevy vychází. Proto musí být uvedena na cenovce. „Měla by odrážet nejnižší cenu za posledních třicet dní před uvedením slevové akce,“ vysvětluje právník dTestu Jan Šůra.
Česká obchodní inspekce spotřebitelům radí, aby si před nákupem udělali seznam. Tím se vyhnou pořízení věcí, které nepotřebují. Také doporučuje porovnání cen více prodejců.
U akcí jsou důležité podmínky, například zda není podmíněna členstvím v klubu. Při nákupech na internetu by pak měla platit ještě větší obezřetnost. Pomoci mohou ověřené recenze a kontrola kontaktních údajů firmy. Pokud jsou údaje chybějící nebo podivné, mohou naznačit, že se jedná o podvodný e-shop.