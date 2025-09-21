Hosté pořadu Události, komentáře z ekonomiky debatovali o vietnamském podnikání v Česku a jeho vlivu na tuzemský trh. Vietnamci dnes často působí v cestovních kancelářích či třeba softwarových firmách. Pozvání přijali předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina, socioložka Tereza Freidingerová z Univerzity Karlovy a ředitel PTT GLOBAL Pham Thanh Tung. K tématu hovořili i advokát Pham Quoc Tan, autorka podcastu Viet Cast Thuy Duong Trinh a výzkumník trhu Zdeněk Skála. Snížení úrokových sazeb v USA pak komentovali investiční bankéř Ondřej Jonáš a politolog Jiří Pehe. V závěru se pořad věnoval rovněž stému výročí stavebnice Merkur.
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky řešili vietnamský byznys v Česku
62 minut
Události, komentáře z ekonomiky jsou novým pořadem, který se na ČT24 bude objevovat o sobotách od 22:00. Každý týden pořad nabídne shrnutí a analýzu nejdůležitějších ekonomických událostí, rozhovory s hosty ve studiu i speciálně připravené reportáže.