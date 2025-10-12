Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali státní rozpočet i průmyslový design

Hosté pořadu Události, komentáře z ekonomiky debatovali o plánech nastupující koalice. Například o tom, zda končící vládou navržený schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 286 miliard je realistický a udržitelný – i z pohledu rozvoje dopravních staveb. Diskutovali o tom první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, který zmínil nutnost „absolutní revize“ připraveného rozpočtu a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, jenž se zaměřil na potřebu zahájit debatu o podobě vlastního rozpočtového procesu. Pořad se zabýval také významem průmyslového designu, o němž diskutovali zakladatel studia Divan Design Ivan Dlabač, vedoucí Design centra CzechTrade Zuzana Sedmerová a ředitel společnosti MZ Liberec Marek Matěják.
