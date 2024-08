Dodavatelé energií slibují další zlevňování

Většina dodavatelů energií se v dohledné době chystá zlevňovat. Například Pražská energetika ceny sníží už od 1. září, týkat se to bude asi sedmi set tisíc odběrných míst. Upravovat ceníky směrem dolů budou i další společnosti.

Pražská energetika od září zlevní všem domácnostem, které nemají fixovanou cenu, a to i novým zákazníkům. V případě elektřiny půjde až o pětinové snížení, u plynu je to šestnáct procent. „Zákazníci v tuto chvíli nemusí nic dělat, není nutné nikam telefonovat nebo někam chodit. Není potřeba měnit zálohy, jejich změna proběhne automaticky po nejbližším vyúčtování,“ ujasnil mluvčí Pražské energetiky Karel Hanzelka.

„My na květnové zlevňování plynu navážeme od 1. října dalším plošným snížením cen. To se týká všech našich zákazníků u plynu, kteří nemají fixované ceny energií. Ceny budou ve srovnání se začátkem tohoto roku nižší zhruba o jednu čtvrtinu,“ sdělil mluvčí E.ON Roman Šperňák.

„Připravujeme zlevnění některých produktů. Nové ceníky, ať už je to u elektřiny nebo plynu, představíme ještě v průběhu podzimu,“ předeslal mluvčí innogy Pavel Grochál.

Zákazník může dodavatele změnit. Měl by ale dát pozor na to, jaký má typ závazku. U smlouvy na dobu neurčitou může společnost vyměnit kdykoliv. Počítat by měl ale zpravidla s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pokud má například fixovanou cenu na určité období, při předčasném vypovězení zaplatí sankci.

Lidé energiemi dál šetří

Právě o fixované produkty nyní podle dodavatelů roste zájem, mohou totiž být levnější. „Vzhledem k tomu, že trh věří tomu, že burzovní ceny pro rok 2025, 2026 a 2027 budou stále pokračovat v poklesu, tak není zcela nejlepší řešení fixovat na dlouhou dobu,“ radí analytik z poradenské společnosti ENA a ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. I proto doporučuje pojistit si cenu na kratší období, ideálně na rok nebo dva.

Ještě zřetelnější byly úspory v případě plynu, meziročně minus osm procent. Významnou roli ale sehrálo také teplejší počasí.

Zhruba sedm procent využité elektřiny v domácnostech jde na provoz spotřebičů. Téměř každý má doma lednici a pračku. Počítač vlastní zhruba osmdesát procent lidí, myčku asi polovina. Sušička je ve čtvrtině domácností, klimatizaci měly v době posledního šetření statistiků čtyři procenta lidí. Při nákupech lidé stále častěji vyhledávají co nejúspornější spotřebiče, ale třeba i byty. Řídí se přitom energetickými štítky a průkazy.