Čeští turisté dobývají Polsko, loni jich bylo okolo půl milionu

Balt, ale také horské resorty nebo historické a kulturní památky lákají stále více Čechů do Polska. Podle dat polského statistického úřadu za rok 2025 je zřejmé, že loni opět rekordně přibylo českých turistů. I tématu rozvoje turistického ruchu mezi Českem a Polskem se věnuje nová epizoda publicistického pořadu ČT Bilance s podtitulem Polský ekonomický zázrak v pondělí ve 21:50 na ČT1.
Za prvních jedenáct měsíců roku 2025 přicestovalo do Polska 445 tisíc Čechů, odhadem za celý rok to bude asi půl milionu turistů. Od ledna do listopadu pak šlo o celkem více než jeden milion přenocování. Meziročně je to zhruba čtvrtinový nárůst zájmu o Polsko. Čerstvá čísla Čechy řadí na čtvrté místo hned po Němcích, Britech a obyvatelích USA.
„Základní důvody zájmu Čechů o Polsko jsou dva. Jednak polská vláda hodně pomohla investicím do cestovního ruchu během covidu. Podívejte se, kolik třeba na polské straně Krkonoš vyrostlo moderních hotelů se skvělým wellnessem, s výbornou gastronomií. Druhý důvod je potom silná propagace Polska v zahraničí,“ soudí Tomáš Prouza, předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Ve srovnání s možnostmi tuzemských provozovatelů turistických cílů je potřeba zmínit také sílící investice do infrastruktury, zejména silnic a dálnic, ale také železnic a letišť v Polsku. Za posledních 15 let postavili Poláci desetkrát víc kilometrů dálnic a rychlostních silnic než Češi.
„Když už sem k nám turisty přilákáme, tak dostat lidi třeba z Prahy do jižních Čech trvá několik hodin. A ve chvíli, kdy turisté pak napíšou někam do hodnocení, že z dvanáctihodinového výletu strávili čtyři hodiny v zácpě před Benešovem, tak už pak do těch jižních Čech nikdo další nepojede,“ glosuje Prouza rozdílnou kapacitu a propustnost dopravy v Česku a v Polsku.
Podnikatelské prostředí
Řada podnikatelů, kteří působí v Polsku, uvádí, že je v zemi přehledné a transparentní podnikatelské prostředí a nový development může vznikat rychle. „Pokud chcete cokoliv postavit v Polsku, tak průběh toho schvalování, a to s kolika úřady musíte komunikovat, je mnohem jednodušší než v Česku. A cokoliv postavit v Polsku vám zabere rok, dva, v Česku obdobná věc trvá násobně déle,“ poznamenává Igor Rattaj, spolumajitel společnosti Tatry Mountain Resorts.
„Určitě vnímáme také ten rychlejší růst celkově byznysu a ekonomiky v Polsku,“ dodává provozovatel tuzemských skiareálů Ještěd nebo Špindlerův Mlýn, Jasná na Slovensku nebo Szczyrk v Polsku.
V důsledku toho pak naopak přibývá i Poláků, kteří jezdí do Česka, zejména do horských resortů v pohraničí. Pro některá místa jsou významným zdrojem příjmů, jak potvrzuje Rattaj: „Ta polská střední vrstva, která tvoří gró turistů, tak stoupla o deset až dvacet procent. Dnes například ve Špindlerově Mlýně tvoří Poláci asi třetinu veškerých turistů.“
Pro srovnání: stále nejpopulárnější dovolenková destinace Čechů Chorvatsko a tamní turistická centrála evidovala loni 781 tisíc příjezdů Čechů a téměř pět milionů přenocování. Meziročně šlo o tříprocentní pokles. „Nejvíce se Češi zdržovali v regionech Split-Dalmácie a Istrie, z hlediska konkrétních měst pak v Umagu, v Biogradu na Moru, v Medulinu, Poreči a Viru,“ uvádí Dario Trnka z chorvatské turistické centrály.