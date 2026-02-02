Čeští turisté dobývají Polsko, loni jich bylo okolo půl milionu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
Bilance ČT: Polský ekonomický zázrak
Zdroj: ČT24

Balt, ale také horské resorty nebo historické a kulturní památky lákají stále více Čechů do Polska. Podle dat polského statistického úřadu za rok 2025 je zřejmé, že loni opět rekordně přibylo českých turistů. I tématu rozvoje turistického ruchu mezi Českem a Polskem se věnuje nová epizoda publicistického pořadu ČT Bilance s podtitulem Polský ekonomický zázrak v pondělí ve 21:50 na ČT1.

Za prvních jedenáct měsíců roku 2025 přicestovalo do Polska 445 tisíc Čechů, odhadem za celý rok to bude asi půl milionu turistů. Od ledna do listopadu pak šlo o celkem více než jeden milion přenocování. Meziročně je to zhruba čtvrtinový nárůst zájmu o Polsko. Čerstvá čísla Čechy řadí na čtvrté místo hned po Němcích, Britech a obyvatelích USA.

„Základní důvody zájmu Čechů o Polsko jsou dva. Jednak polská vláda hodně pomohla investicím do cestovního ruchu během covidu. Podívejte se, kolik třeba na polské straně Krkonoš vyrostlo moderních hotelů se skvělým wellnessem, s výbornou gastronomií. Druhý důvod je potom silná propagace Polska v zahraničí,“ soudí Tomáš Prouza, předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Ve srovnání s možnostmi tuzemských provozovatelů turistických cílů je potřeba zmínit také sílící investice do infrastruktury, zejména silnic a dálnic, ale také železnic a letišť v Polsku. Za posledních 15 let postavili Poláci desetkrát víc kilometrů dálnic a rychlostních silnic než Češi.

„Česko má přístup k moři,“ zavtipkoval si Tusk po otevření klíčové silnice
Úsek S3 Bolków – Kamienna Góra

„Když už sem k nám turisty přilákáme, tak dostat lidi třeba z Prahy do jižních Čech trvá několik hodin. A ve chvíli, kdy turisté pak napíšou někam do hodnocení, že z dvanáctihodinového výletu strávili čtyři hodiny v zácpě před Benešovem, tak už pak do těch jižních Čech nikdo další nepojede,“ glosuje Prouza rozdílnou kapacitu a propustnost dopravy v Česku a v Polsku.

Podnikatelské prostředí

Řada podnikatelů, kteří působí v Polsku, uvádí, že je v zemi přehledné a transparentní podnikatelské prostředí a nový development může vznikat rychle. „Pokud chcete cokoliv postavit v Polsku, tak průběh toho schvalování, a to s kolika úřady musíte komunikovat, je mnohem jednodušší než v Česku. A cokoliv postavit v Polsku vám zabere rok, dva, v Česku obdobná věc trvá násobně déle,“ poznamenává Igor Rattaj, spolumajitel společnosti Tatry Mountain Resorts.

Chceme rychle schválit novou podobu stavebního zákona, řekl Havlíček
Rozestavěný dům, ilustrační foto

„Určitě vnímáme také ten rychlejší růst celkově byznysu a ekonomiky v Polsku,“ dodává provozovatel tuzemských skiareálů Ještěd nebo Špindlerův Mlýn, Jasná na Slovensku nebo Szczyrk v Polsku.

V důsledku toho pak naopak přibývá i Poláků, kteří jezdí do Česka, zejména do horských resortů v pohraničí. Pro některá místa jsou významným zdrojem příjmů, jak potvrzuje Rattaj: „Ta polská střední vrstva, která tvoří gró turistů, tak stoupla o deset až dvacet procent. Dnes například ve Špindlerově Mlýně tvoří Poláci asi třetinu veškerých turistů.“

Pro srovnání: stále nejpopulárnější dovolenková destinace Čechů Chorvatsko a tamní turistická centrála evidovala loni 781 tisíc příjezdů Čechů a téměř pět milionů přenocování. Meziročně šlo o tříprocentní pokles. „Nejvíce se Češi zdržovali v regionech Split-Dalmácie a Istrie, z hlediska konkrétních měst pak v Umagu, v Biogradu na Moru, v Medulinu, Poreči a Viru,“ uvádí Dario Trnka z chorvatské turistické centrály. 

Kdy začali Češi jezdit do Chorvatska? Kniha líčí začátky moderního turismu
Kniha Slunce, voda, vzduch

