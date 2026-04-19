Česko má podle Havlíčka smluvně zajištěny dodávky leteckého paliva na celou sezonu


před 1 hhodinou

Česká republika má smluvně zajištěny dodávky leteckého paliva pro celou sezonu, řekl v diskusním pořadu televize CNN Prima News ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Zároveň ale nevyloučil, že některé aerolinky mohou kvůli nedostatku paliva v zahraničí rušit lety do Česka. Plynulé dodávky leteckého petroleje pro český trh v minulých dnech potvrdili i distributoři.

Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol ve čtvrtek uvedl, že Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky podle něj mohou začít už brzy rušit lety. Průliv je nyní opět zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.

„Zásoby leteckého paliva by s ohledem na smlouvy měly být u nás v následujících měsících pod kontrolou,“ ujistil Havlíček. To však podle něj neznamená, že by nehrozilo rušení letů do Česka. „Může se stát, že některé zahraniční aerolinky lety rušit budou,“ připustil.

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů, řekl šéf IEA
Letadlo společnosti Lufthansa

Podle distributorů jsou dodávky leteckého petroleje pro český trh v současnosti plynulé a bez výpadků. Orlen Unipetrol ve svých rafinériích neeviduje provozní rizika v dodavatelském, výrobním ani distribučním řetězci. Také OMV uvedla, že zásobování zatím funguje bez omezení.

Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu je Orlen Unipetrol rozhodujícím dodavatelem leteckého petroleje pro český trh a plní své smluvní dodávky bez problémů. Zhruba pětina dodávek pro tuzemsko je zajišťována dovozem.

Problémy zatím neeviduje ani pražské letiště. Jeho zásobníky byly podle pátečních údajů naplněny z 94 procent.

Aerolinky žádají EU o pomoc s dopady války na Blízkém východě
Letadlo Eurowings

Výběr redakce

Demonstranti v Praze žádají změny ve vedení ministerstva životního prostředí

před 2 mminutami
Česko se má zapojit do Macronovy iniciativy jaderného odstrašení, míní Babiš

před 54 mminutami
Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan

13:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Jednání s USA pokročila, k dohodě je však daleko, tvrdí šéf íránského parlamentu

05:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trinidadská policie našla těla padesáti dětí

před 1 hhodinou
Otrávená dětská výživa se objevila v Česku. Prodejci podle firmy HiPP vše stáhli

09:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
„Mlčení je amnestií pachatelům.“ Ukrajinské ženy hovoří o sexuálním násilí ruských vojáků

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda jeho přístavů, uvedlo podle agentury AFP velitelství íránských ozbrojených sil. Následně se nejméně dvě obchodní lodě dostaly pod palbu, když se pokusily průlivem proplout, napsala agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje. Teherán průliv dočasně otevřel v pátek. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že blokádu ponechá, pokud nebude s Íránem uzavřena mírová dohoda.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek prodloužila výjimku, která zemím na přibližně jeden měsíc umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. Stalo se tak dva dny poté, co prohlásila, že tak neplánuje učinit. V sobotu to napsala agentura Reuters, podle níž se vláda snaží udržet pod kontrolou světové ceny energií, které kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu zahájené na konci února prudce vzrostly.
včeraAktualizovánovčera v 08:57

Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

Ceny ropy na světových trzích prudce klesly poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Klíčovou úžinou za normálních okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Její blokáda ze strany Teheránu po americko-izraelském útoku na Írán vedla k citelnému zdražení, kdy ceny opakovaně překročily sto amerických dolarů za barel.
17. 4. 2026Aktualizováno17. 4. 2026

Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

Nizozemský soud zrušil arbitrážní rozhodnutí z roku 2023, podle kterého Česko uspělo ve sporu o 3,6 miliardy korun proti kyperským firmám ze skupiny Synot. Zároveň jim ale zakázal znovu vést proti Česku arbitráž, uvedlo ministerstvo financí, které považuje rozsudek za příznivý pro Česko. Spor s firmami WCV Capital Ventures Cyprus Limited a Channel Crossings Limited se týkal zrušení povolení pro provozování videoloterijních terminálů. Synot se seznamuje s rozhodnutím a konzultuje jej s právníky.
17. 4. 2026Aktualizováno17. 4. 2026

O víkendu nejvyšší ceny paliv opět mírně klesnou

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku sníží o 23 haléřů na 43,13 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33 koruny za litr, tedy o tři haléře levněji. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí.
17. 4. 2026Aktualizováno17. 4. 2026

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zahraničních firem, které se podle něj podílejí na výrobě dronů pro Ukrajinu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv je označil za potenciální cíle pro ruské ozbrojené síly. Na seznamu figurují i dvě firmy z Česka. Policie je s nimi v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření Moskvy české straně vysvětlil.
16. 4. 2026Aktualizováno16. 4. 2026

Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci a vstup německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku (SPP) v Chebu. Vyrábět má bezemisní a dieselové nákladní tahače. Podle současných plánů by nová továrna mohla začít vyrábět v roce 2029.
16. 4. 2026Aktualizováno16. 4. 2026
Načítání...