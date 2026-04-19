Česko má podle Havlíčka smluvně zajištěny dodávky leteckého paliva na celou sezonu

Česká republika má smluvně zajištěny dodávky leteckého paliva pro celou sezonu, řekl v diskusním pořadu televize CNN Prima News ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Zároveň ale nevyloučil, že některé aerolinky mohou kvůli nedostatku paliva v zahraničí rušit lety do Česka. Plynulé dodávky leteckého petroleje pro český trh v minulých dnech potvrdili i distributoři.
Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol ve čtvrtek uvedl, že Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky podle něj mohou začít už brzy rušit lety. Průliv je nyní opět zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.
„Zásoby leteckého paliva by s ohledem na smlouvy měly být u nás v následujících měsících pod kontrolou,“ ujistil Havlíček. To však podle něj neznamená, že by nehrozilo rušení letů do Česka. „Může se stát, že některé zahraniční aerolinky lety rušit budou,“ připustil.
Podle distributorů jsou dodávky leteckého petroleje pro český trh v současnosti plynulé a bez výpadků. Orlen Unipetrol ve svých rafinériích neeviduje provozní rizika v dodavatelském, výrobním ani distribučním řetězci. Také OMV uvedla, že zásobování zatím funguje bez omezení.
Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu je Orlen Unipetrol rozhodujícím dodavatelem leteckého petroleje pro český trh a plní své smluvní dodávky bez problémů. Zhruba pětina dodávek pro tuzemsko je zajišťována dovozem.
Problémy zatím neeviduje ani pražské letiště. Jeho zásobníky byly podle pátečních údajů naplněny z 94 procent.