Zóna ČT24: Armáda s IZS cvičily havárii letounu CASA na kbelském letišti

Letoun CASA C-295 České armády s více než padesátkou lidí na palubě startuje k běžnému letu. Posádka při návratu na základnu ve vzduchu zjišťuje poruchu vysouvání podvozku. „Během přiblížení na letiště Kbely se nám nepovede tuto závadu žádným způsobem odstranit. Vyhlásíme proto nouzovou situaci, vyžádáme nouzovou asistenci letiště a provedeme nouzové přistání,“ popisuje průběh cvičení kapitán letounu pplk. Radim Ulrych z 24. základny dopravního letectva AČR.

„Opravdu se to opakuje periodicky a letištní složky záchranného systému si to dělají opakovaně několikrát do roka, samozřejmě ve spolupráci s posádkami letadel. V reálu nejhorší, co se stalo, bylo, že jsme přistávali s jednou prasklou pneumatikou. Ale že by byla závada většího rázu na podvozku, to ne,“ vzpomíná Ulrych na deset let staré nouzové přistání letounu CASA, který tehdy bezpečně přistál právě v pražských Kbelích.

Zóna ČT24 se věnovala také situaci v Izraeli, na Ukrajině a v ruské Kurské oblasti, kam před třemi měsíci vtrhli Ukrajinci. Vysvětlila parametry a výhody nově testovaného armádního bambi vaku. Připomněla třicáté výročí sedmé mechanizované brigády. A nezapomněla ani na svátek Dne veteránů 11. listopadu a spor o vlčí máky.