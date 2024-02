Zemědělství bez dotací nežije, je to celoevropský problém, říká Horská. S Rusnokem volají po jejich zjednodušení

Horská za klíčový problém zemědělství označila to, že „z hlediska míry regulovanosti bez dotací nežije“. Podle ní je to ale celoevropský problém. Podnikatelé o ně nechtějí přijít a někteří si stěžují, že jsou v rámci přidělování dotací diskriminováni.

Ekonomka by si proto přála analýzu efektivity dotací, toho, co přináší státu a co přináší podnikatelům. Po kritice, proč NERV takový text nevypracoval, reagovala, že takový dokument by mělo předložit ministerstvo zemědělství.

Omezit a zjednodušit dotace, shodnou se Horská s Rusnokem

Se slovy Horské souhlasil i Rusnok. Podle něj v Česku probíhá boj o dotace – zemědělci si myslí, že mají právo na to, aby jim stát přidělil peníze, bez nichž by byli nekonkurenceschopní. Dotace být musí, míní, jejich smysl vidí například v udržování rázu krajiny či zvyšování zaměstnanosti venkova. Podle Rusnoka však vždy někdo bude cítit křivdu kvůli tomu, že dostává méně než druhý.

Ideální je podle něj mít co nejméně dotací a rozdělovat je co nejjednodušeji. Podle něj je tedy nutné, a tomu přitakává i Horská, zásadní zjednodušení distribuce dotací.

Maláčová zdůraznila, že zemědělství je těžká a namáhavá práce, která je v zájmu České republiky a „soběstačnosti a odolnosti českého hospodářství“. Handicap této vlády vidí v tom, že nemá připraveny důkladnější analýzy, aby mohla problém dotací podrobněji zmapovat.

To přiznává i Horská. Podle ní ale NERV tlačí na vládu, aby věci posouvala kupředu. Zdůraznila ale, že NERV nemá kapacitu a data k tomu, aby za vládu dělal hospodářskou politiku.

Nesouhlas s návrhy ministra zemědělství

Na dva návrhy ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) by Rusnok nekývl. Zrušení zdanění dotací by totiž de facto znamenalo jejich zvýšení, přitom bývalý premiér by je spíš omezil. Výborný dále navrhuje slevu na sociálním pojištění. To by ale mohlo rozpoutat řetězovou reakci a pak by nebylo dost peněz na dávky a důchody, poznamenal Rusnok.

Ani Horská s návrhy Výborného nesouhlasí. Na místě podle ní nejsou ústupky, klade si totiž otázku, kde by pak ústupky skončily.

S ostatními debatujícími se shodne, že na místě je velká systémová ekonomická reforma. Pro její prosazení je ale nutná shoda napříč politickým spektrem. Přesahuje totiž možnosti této vlády.