Zbývají poslední dny na zápis ke korespondenční volbě

Do parlamentních voleb v Česku, které proběhnou v pátek 3. a v sobotu 4. října, zbývá šest týdnů. Lidem v zahraničí bude vůbec poprvé umožněno korespondenční hlasování. Aby mohli lidé korespondenční volbu využít, musí se do neděle 24. srpna přihlásit do zvláštního seznamu voličů. „Je třeba zdůraznit, že do tohoto data do šestnácti hodin musí být žádost zastupitelskému úřadu dodána. Nestačí dojít na poštu,“ upřesnil ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec, podle něhož z toho vyplývá, že dnes (v pátek) už se nabízejí zejména digitální způsoby podání žádosti. „To znamená vlastní datovou schránkou nebo přes formulář portálu občana,“ dodal.
