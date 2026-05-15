Zástupci resortů představovali návrh akceleračních zón. Jednání narušili kritici

Na veřejné projednání návrhu oblastí pro zóny k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku přišlo v pátek několik stovek lidí. Kritici návrhu úvodní představování dokumentu několikrát přerušili, nelíbil se jim průběh akce, zejména pak čekání na dotazy. Projednání ale zatím pokračuje bez výraznějších excesů. Kromě odpůrců se účastní i několik podporovatelů větrné energetiky s transparenty.
Akce v Radiopaláci na pražských Vinohradech začala představením dokumentu. Návrh aktuálně zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení chystat stavby větrných a solárních elektráren. Celý seznam lze najít na webu ministerstva pro místní rozvoj (MMR).
Během veřejného projednání zástupci několika ministerstev představili všechny konkrétní oblasti. Během dopoledne bylo na programu představení dokumentu a jeho tvorby. Odpoledne mohou zájemci klást dotazy, podle organizátorů budou úředníci připraveni odpovídat na otázky a podněty až do večera.
Právě čekání na část programu s dotazy se řadě účastníků nelíbilo, představování dokumentu tak několikrát přerušili nesouhlasnými výkřiky. Několik lidí sál opustilo. Představování ale pokračovalo. Kritici návrhu měli před budovou transparenty s texty jako „Braňte svou obec“, před vstupem stojí také petiční stánek pro vyjádření nesouhlasu se zónami.
Vrchní ředitel sekce energetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) René Neděla v úvodu zdůraznil, že jde zatím o návrh oblastí, kde bude možné případnou výstavbu obnovitelných zdrojů energie projednat ve zrychleném řízení, zároveň to ale podle něj neznamená, že by projekty mohly vzniknout bez standardních povolení.
„Každý provozovatel bude muset i nadále projít stavebním řízením, jen některé jeho části budou zjednodušené,“ vysvětlil Neděla.
Vláda už v minulých týdnech avizovala, že vymezení zón neznamená, že větrníky či solární pole budou ve vymezených místech stát nebo že nebudou moct být vybudovány jinde.
MMR původní návrh akceleračních zón výrazně upravilo. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (Motoristé) v dubnu uvedl, že celková rozloha plochy pro zóny se oproti původním plánům, které vypracovala ještě minulá vláda, zmenšila šestkrát.
Původní návrh rozsahu akceleračních oblastí tak byl zmenšen z 2685 kilometrů čtverečních na 474 kilometrů čtverečních. Je to zhruba 0,6 procenta rozlohy Česka. Vzhledem k unijním termínům má být podle něj legislativa hotova do konce srpna.
Ze statistik evropské asociace WindEurope vyplývá, že Česko patří k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky v Evropě. Na kontinentu loni přibylo 19,1 gigawattu (GW) větrných elektráren, Česko na tom mělo s třinácti megawatty (MW) podíl 0,07 procenta.
Česko výrazně zaostává i v podílu větrné energie na celkové produkci elektřiny. Podle dat oborových svazů je v České republice přes dvě stě větrných elektráren s výkonem 372 MW, jejich podíl na výrobě elektřiny je kolem jednoho procenta.