Zástupci resortů představovali návrh akceleračních zón. Jednání narušili kritici


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Na veřejné projednání návrhu oblastí pro zóny k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku přišlo v pátek několik stovek lidí. Kritici návrhu úvodní představování dokumentu několikrát přerušili, nelíbil se jim průběh akce, zejména pak čekání na dotazy. Projednání ale zatím pokračuje bez výraznějších excesů. Kromě odpůrců se účastní i několik podporovatelů větrné energetiky s transparenty.

Akce v Radiopaláci na pražských Vinohradech začala představením dokumentu. Návrh aktuálně zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení chystat stavby větrných a solárních elektráren. Celý seznam lze najít na webu ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

Během veřejného projednání zástupci několika ministerstev představili všechny konkrétní oblasti. Během dopoledne bylo na programu představení dokumentu a jeho tvorby. Odpoledne mohou zájemci klást dotazy, podle organizátorů budou úředníci připraveni odpovídat na otázky a podněty až do večera.

Právě čekání na část programu s dotazy se řadě účastníků nelíbilo, představování dokumentu tak několikrát přerušili nesouhlasnými výkřiky. Několik lidí sál opustilo. Představování ale pokračovalo. Kritici návrhu měli před budovou transparenty s texty jako „Braňte svou obec“, před vstupem stojí také petiční stánek pro vyjádření nesouhlasu se zónami.

Vrchní ředitel sekce energetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) René Neděla v úvodu zdůraznil, že jde zatím o návrh oblastí, kde bude možné případnou výstavbu obnovitelných zdrojů energie projednat ve zrychleném řízení, zároveň to ale podle něj neznamená, že by projekty mohly vzniknout bez standardních povolení.

„Každý provozovatel bude muset i nadále projít stavebním řízením, jen některé jeho části budou zjednodušené,“ vysvětlil Neděla.

Vláda už v minulých týdnech avizovala, že vymezení zón neznamená, že větrníky či solární pole budou ve vymezených místech stát nebo že nebudou moct být vybudovány jinde.

MMR původní návrh akceleračních zón výrazně upravilo. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (Motoristé) v dubnu uvedl, že celková rozloha plochy pro zóny se oproti původním plánům, které vypracovala ještě minulá vláda, zmenšila šestkrát.

Původní návrh rozsahu akceleračních oblastí tak byl zmenšen z 2685 kilometrů čtverečních na 474 kilometrů čtverečních. Je to zhruba 0,6 procenta rozlohy Česka. Vzhledem k unijním termínům má být podle něj legislativa hotova do konce srpna.

Ze statistik evropské asociace WindEurope vyplývá, že Česko patří k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky v Evropě. Na kontinentu loni přibylo 19,1 gigawattu (GW) větrných elektráren, Česko na tom mělo s třinácti megawatty (MW) podíl 0,07 procenta.

Česko výrazně zaostává i v podílu větrné energie na celkové produkci elektřiny. Podle dat oborových svazů je v České republice přes dvě stě větrných elektráren s výkonem 372 MW, jejich podíl na výrobě elektřiny je kolem jednoho procenta.

Přesnost a respekt. Odborníci debatovali o roli médií po masových tragédiích

Respektovat soukromí obětí i pozůstalých, nepublikovat obrazové detaily, nevyvíjet tlak na rozhovory, varovat před citlivým obsahem, vyvarovat se vytváření senzace. Taková jsou doporučení odborníků, kteří diskutovali v Senátu o úloze médií během a po masových vraždách. Při takových mimořádných situacích, jakou byla i střelba na filozofické fakultě v Praze na konci roku 2023, mohou podle nich sdělovací prostředky škodit i pomáhat. Policie v této souvislosti hovoří o rychlosti a přesných sděleních a apeluje na novináře a veřejnost, aby nešířili dezinformace.
před 5 mminutami

Sněmovna schválila novelu rozpočtových zákonů

Poslanecká sněmovna v pátek i přes kritiku opozice schválila novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Vláda podle návrhu bude moci mimo jiné navyšovat výdaje na strategické stavby podle liniového zákona nad schválené výdajové rámce. Novelu ale ještě musí schválit Senát a podepsat prezident. Opozice navíc avizovala, že se kvůli obsahu materiálu i zařazení pevného hlasování obrátí na Ústavní soud. Zákonodárci v pátek schválili rovněž dvě sociální předlohy.
03:03Aktualizovánopřed 16 mminutami

Pachatel chtěl lebku svaté Zdislavy zalitou v betonu pohřbít v řece

Policie už má ukradenou lebku svaté Zdislavy. Podezřelého z krádeže zadržela ve čtvrtek. Muž, který lebku ukradl, ji zalil do betonu. Relikvii se nyní snaží vyjmout specialisté. Zadržený podle policie vypověděl, že chtěl lebku pohřbít v řece.
12:35Aktualizovánopřed 28 mminutami

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
09:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Maturanti byli letos úspěšnější. Zkouškou prošlo devadesát procent

U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5 procenta zhruba z 80 600 studentů, kteří zkoušku konali poprvé. Loni neuspělo 12,3 procenta takzvaných prvomaturantů.
09:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami

V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet

V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) bude výstrahu dále upřesňovat.
před 3 hhodinami

V kladenských pekárnách hořelo, škodu odhadují na sto milionů korun

V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory, oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na sto milionů korun. Příčinu zjišťuje vyšetřovatel požárů ve spolupráci s policií a Technickým ústavem požární ochrany, řekl v pátek mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. V ulici U Kožovy hory sídlí pekárny La Lorraine.
08:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami
