Zahraniční export podržel českou ekonomiku, většina zboží nadále končí v unijních zemích

Aktuální strategii českého exportu mají symbolizovat především nové nápady, regiony nebo šance. Tak chce pracovat i tuzemská kosmetická firma Dermacol, jejíž kosmetika putovala do zahraničí poprvé před půlstoletím. Ve Spojených státech prodává firma dodnes, celkově pak do zahraničí vyváží necelou třetinu svých výrobků.

V zahraničí je největší zájem o české strojírenství, IT technologie, auta, ale i léčiva nebo kosmetiku. Za loňský rok firmy vyvezly do ciziny výrobky za 4 biliony a 432 miliard korun. Naprostou většinu zboží české podniky vyvážejí do zemí Evropské unie, hledají ale i jiná teritoria na Arabském poloostrově, v Africe nebo jihovýchodní Asii. Naopak se stáhly z Ruska, které před dvěma lety rozpoutalo plnohodnotnou válku proti Ukrajině.

Většina tuzemského vývozu směřuje do unijních zemí

Vedle Arabského poloostrova je podle obchodníků perspektivní také Dálný východ, jihovýchodní Asie nebo Afrika, posílení vývozu pak očekávají i do Spojených států, Brazílie nebo na Ukrajinu. Většinu zboží a služeb i přesto vyváží Česko stále do zemí Evropské unie.

To se týká i mucholapek, které produkuje moravská papírna Moudrý. Dva a půl milionu jejich výrobků mířilo v loňském roce do Španělska, další miliony lapačů pak do Itálie, Německa nebo Francie. Letos pak plánují výrobu o desetinu vyšší. „Vyvážíme do víc než padesáti států světa, 95 procent naší produkce jde na export,“ upřesnil generální ředitel papírny Libor Moudrý.

Ještě před dvěma lety nadpoloviční většina jejich mucholapek končila v Rusku a Bělorusku. Tyto výrobky sice na sankčních seznamech nefigurují, podle majitelů však klesl export kvůli problematické dopravě a platbám. I proto hledá papírna nová teritoria, zaměřit se chce třeba na Afriku.