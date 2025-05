Žáci se mohou hlásit do druhého kola přijímaček na SŠ, čas mají do pondělí

Uchazeči o studium na střední škole se mohou od úterka hlásit do druhého kola přijímacího řízení, termín je do pondělí 26. května. Do maturitních oborů, ve kterých se vyžaduje jednotná přijímací zkouška, se v druhém kole mohou hlásit jen ti, kteří ji skládali v prvním kole. Přehled škol, které nabízejí volná místa pro druhé kolo přijímacího řízení, je na webu elektronického systému přihlašování DiPSy.