Zachránila ženu s infarktem, zastal se napadeného chlapce. Studentka i student nyní vyzývají k odvaze

Podle psycholožky Ludmily Mrkvicové se lidé v krizových situacích obávají, že se agrese násilníků může otočit proti nim. Proto raději působí lhostejně.

Ani na přepadení šikanovaného chlapce v Ostravě nereagoval nikdo jiný než Baloun, přestože se odehrálo na rušném místě. Student chlapci pomohl a z místa útoku jej odvedl pryč. Dostal za to medaili ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

„Byl to adrenalin, ale i úplně spontánní reakce. Hned jsem věděl, že mu musím pomoct, nepřemýšlel jsem, že bych odešel,“ popsal mladík. „Lidé jsou v dnešní době lhostejní, nedívají se na druhé. Nepřemýšlí třeba nad tím, že člověk může být ve velkém nebezpečí. Tonda, který byl v situaci ohrožení, by z toho bez pomoci vyvázl fakt těžce,“ je přesvědčený Baloun.

Patnáct minut mimo

Lhostejná nebyla ani studentka Aneta Růžičková, která zachránila život ženě se zástavou srdce. Našla ji na cestě ze školy v pražských Řepích a zavolala záchrannou službu. „Mám za sebou už spoustu kurzů pomocí. A byla jsem i docela dobře připravená, protože jsem věděla, co mám dělat,“ popsala. „Za těch 15 minut jsem byla docela mimo. Jen jsem přemýšlela nad tím, jak nejlépe vykonám resuscitaci,“ dodala.

„Neuvědomuji si, jestli okolo nějací lidé prošli. Myslím, že jsem byla mezi prvními, kdo se u paní objevil. A aspoň v to doufám, že by lidé neprošli okolo a nedělali slepé, protože to není hezké,“ zdůraznila.

Příběh Anety se dostal na veřejnost prostřednictvím sociálních sítí. Obrátil se na ni mimo jiné zpěvák Marek Ztracený. „Kdyby se něco přihodilo někdy mně, přál bych si, aby se tam objevil člověk, jako jsi ty. Chci ti za to poděkovat a říct, že kdybys náhodou někdy chtěla na můj koncert, tak od teď máš doživotní vstup zdarma,“ vzkázal jí.

„To bylo nádherné gesto. Strašně moc za to děkuju,“ reagovala studentka. Objevily se však i reakce, že taková pomoc má být automatická a neměla by být oceňována. „Povinností to určitě je a měl by se tak zachovat každý. Ale byla jsem vybrána za všechny. Nebylo to jenom o mně, bylo to vlastně pro všechny a za všechny lidi, kteří někdy takto pomohli,“ podotkla.