V sobotu v 8:00 se znovu otevírají volební místnosti a voliči tak mohou druhý den rozhodovat o tom, jaké složení bude mít nová Poslanecká sněmovna. Možnost odevzdat svůj hlas budou lidé mít až do sobotních čtrnácti hodin, kdy se místnosti zavřou a volební komise začnou se sčítáním hlasů.
Minutu po minutěZačal druhý den voleb do Poslanecké sněmovny
Hlavní výsledky by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky v pondělí projedná Státní volební komise, ve Sbírce zákonů budou zveřejněny pravděpodobně v úterý. Od středy by pak lidé měli možnost výsledky zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.
Hlasovací lístky dostalo více než osm milionů voličů do poštovních schránek. Kdo je neobdržel, může si je vyzvednout ve volební místnosti, kam patří podle místa bydliště. Mimo domovskou obec je dostane od volebních komisařů tam, kde bude hlasovat s voličským průkazem.
Do volební místnosti si lidé musí vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti. Bez toho jim volební komisaři neumožní hlasovat. Nově se ovšem mohou prokázat elektronickou občankou v mobilním telefonu. Právě s eDoklady ovšem měli lidé v pátek po zahájení voleb problémy. V některých případech totiž doklad v mobilu nešlo aktualizovat a u voleb použít.
Na hlasovacím lístku vybrané strany, hnutí či koalice mohou lidé dát nejvýše čtyřem konkrétním kandidátům takzvané přednostní hlasy tím, že zakroužkují pořadové číslo před jejich jménem. Kdyby volič zakroužkoval více kandidátů, volební komisaři by jeho preferenční hlasy museli ignorovat. Hlas pro stranu by ale zůstal platný.
Stejně tak ani další písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Platné by byly podle ministerstva vnitra i lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. Neplatné by naopak byly napodobené nebo přetržené hlasovací lístky, nikoli však natržené, pokud by z nich volební komisaři dokázali vyčíst všechny potřebné údaje. Hlas voliče by byl neplatný také v případě, kdyby v hlasovací obálce bylo několik hlasovacích lístků, případně by lístek nebyl v obálce.