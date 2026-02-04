Výtržnictví, ne hanobení. Řidič dostal za potyčku s Ukrajinci prospěšné práce


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Soud uložil řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi dvě stě hodin obecně prospěšných prací za jeho loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem. Muž se také musí podrobit programu sociálního výcviku a uhradit páru odškodné 55 tisíc korun. Podle středečního nepravomocného verdiktu se Bejvl dopustil výtržnictví, nikoliv ale i hanobení národa, jak tvrdila obžaloba.

„Pan obžalovaný nezvládá určité mezní situace, je to jako přes kopírák,“ konstatoval soudce Obvodního soudu pro Prahu 10 Petr Kacafírek v narážce na to, že na řidiče a jeho hrubé nadávky si v minulosti stěžovali i jiní cestující. „Společenská škodlivost ale není v tomto případě taková, aby to bylo kvalifikováno jako hanobení národa,“ pokračoval s tím, že řidičovy projevy nebyly hrubě urážlivé.

Bejvl nesouhlasí ani s popisem skutku, ani s právní kvalifikací, a stejně jako státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné podání odvolání.

Incident se stal loni 27. února v tramvaji číslo sedm. Ukrajinský pár v ní cestoval se svým dvouletým vnukem, který několikrát udeřil do kabiny řidiče a poskakoval obutý po sedadle. Řidič k trojici na zastávce Vršovické nádraží došel a vyčetl jí, že „zasvinili tramvaj“.

Nahrávám video
Policie řeší napadení cestujícího řidičem pražské tramvaje
Zdroj: Facebook/Vinegret.cz

Když si podle jejich řeči dovodil, že jsou z Ukrajiny, vyzval je mimo jiné opakovaně, ať vypadnou ven, nebo zavolá policii. Také je vulgárně osočil a sdělil jim, že nemají právo být v této zemi. Podle rozsudku též udeřil třiašedesátiletého muže pěstí do krku, a když dvojice vystoupila a fotila si ho, pohrozil jí tyčí na výhybky.

Třicetiletý Bejvl ke konfliktu uvedl, že se snažil zajistit bezpečnost a plynulost provozu. Tvrdí, že si s cestujícím příliš nerozuměli kvůli jazykové bariéře, muž ale odmítal přemístit dítě ze sedadla do kočárku. Řidič rovněž trvá na tom, že mu cizinec vulgárně nadával a že mu řekl, že je nemá právo vyhazovat z tramvaje. Své vlastní následné výroky Bejvl označil za osobní zkrat. Zároveň popřel, že by muže udeřil a že by mu hrozil tyčí. Z videozáznamu je patrný pohyb Bejvlovy paže směrem k muži.

„Moje neprofesionální chování určitě nebylo na místě. Skutku lituji jako občan České republiky i jako zaměstnanec dopravního podniku, kterému jsem svým chováním způsobil nemalé škody,“ prohlásil Bejvl v závěrečné řeči. „Nejsem žádný rasista, nemám problém s Ukrajinci nebo Romy. Pocházím z Chomutova, kde je společnost trošku smíšená, a jistě nemám potřebu mít výroky proti různým rasám,“ dodal. Uložený trest následně komentovat nechtěl.

Žalobce navrhoval odnětí svobody

Podle Bejvlova obhájce je ukrajinský pár nevěrohodný, protože měnil výpověď a jeho motivací údajně bylo získání odškodného. Advokát žádal, aby soud jeho klienta osvobodil. Oproti tomu státní zástupce navrhoval pro řidiče vedle převýchovného programu také pětiměsíční podmíněný trest odnětí svobody.

Podle soudce je ale trest obecně prospěšných prací uložený v horní polovině sazby přiléhavější. „Pan obžalovaný dosud nebyl trestán a je to mladý, zdravý člověk, který je schopen fyzicky pracovat,“ vysvětlil.

Videozáznam části incidentu se krátce po události objevil na sociálních sítích, chování řidiče kritizovali mnozí politici i zástupci Prahy. Bejvl se poté s pražským dopravním podnikem dohodl na ukončení pracovního poměru.

Řidič tramvaje v Praze napadl ukrajinské cestující. Dostane výpověď
Řidič tramvaje

Výběr redakce

Prezident Turka nikdy nejmenuje, otázka je uzavřena, řekl Babiš

Prezident Turka nikdy nejmenuje, otázka je uzavřena, řekl Babiš

01:29Aktualizovánopřed 2 mminutami
Sněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

ŽivěSněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

08:57Aktualizovánopřed 6 mminutami
Soud zamítl žalobu Pirátů kvůli příspěvku o migrantech. Babiš ho už smazal

Soud zamítl žalobu Pirátů kvůli příspěvku o migrantech. Babiš ho už smazal

před 18 mminutami
Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

před 19 mminutami
Substitučním lékům pro závislé hrozí výpadky, distributor odchází z trhu

Substitučním lékům pro závislé hrozí výpadky, distributor odchází z trhu

před 1 hhodinou
Macinkův let do USA zhatilo počasí, ministr se vrací do Prahy

Macinkův let do USA zhatilo počasí, ministr se vrací do Prahy

před 2 hhodinami
Mračková Vildumetzová nevidí důvod k vyslovení nedůvěry. Podle Němcové vláda překročila meze

Mračková Vildumetzová nevidí důvod k vyslovení nedůvěry. Podle Němcové vláda překročila meze

před 3 hhodinami
Arménie prohlubuje obchod s Ázerbájdžánem a riskuje novou závislost

Arménie prohlubuje obchod s Ázerbájdžánem a riskuje novou závislost

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Prezident Turka nikdy nejmenuje, otázka je uzavřena, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že s prezidentem Petrem Pavlem bude jednat o zahraniční politice sám. Koordinační schůzky ústavních činitelů na Hradě se podle něj neosvědčily. Jednání s prezidentem navázalo na události minulého týdne, kdy Pavel zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Babiš ve středu také řekl, že prezident Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí nikdy nejmenuje.
01:29Aktualizovánopřed 2 mminutami

ŽivěSněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

Poslanci pokračují v jednání o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. V debatě převažují opoziční výtky nejen k vyostření sporu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, ale také třeba k navrženému schodkovému rozpočtu. Kabinet ANO, SPD a Motoristů první opoziční snaze o nedůvěru s největší pravděpodobností odolá.
08:57Aktualizovánopřed 6 mminutami

Soud zamítl žalobu Pirátů kvůli příspěvku o migrantech. Babiš ho už smazal

Vrchní soud v Praze zamítl žalobu, kterou v roce 2021 podali Piráti na premiéra Andreje Babiše (ANO). Týkala se příspěvku z června 2021, ve kterém tvrdil, že Piráti chtějí nastěhovat lidem do domácností migranty. Babiš už totiž příspěvek, kterého se žaloba týkala, na základě předchozího pravomocného rozhodnutí soudu smazal. Politická diskuse ale musí mít hranice, stojí v rozsudku. Piráti podle předsedy Zdeňka Hřiba zvažují další právní kroky.
před 18 mminutami

Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

Kvůli technologické poruše bloků elektrárny Tisová byla ve středu dopoledne přerušena dodávka tepla a teplé vody na Sokolovsku. Jde o domácnosti v Sokolově napojené na systém centrálního zásobování teplem a dále o města a obce Habartov, Bukovany, Citice a Březovou u Sokolova. Řádově je to asi dvanáct tisíc domácností a další odběratelé, informovala Sokolovská uhelná.
před 19 mminutami

Výtržnictví, ne hanobení. Řidič dostal za potyčku s Ukrajinci prospěšné práce

Soud uložil řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi dvě stě hodin obecně prospěšných prací za jeho loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem. Muž se také musí podrobit programu sociálního výcviku a uhradit páru odškodné 55 tisíc korun. Podle středečního nepravomocného verdiktu se Bejvl dopustil výtržnictví, nikoliv ale i hanobení národa, jak tvrdila obžaloba.
před 56 mminutami

Substitučním lékům pro závislé hrozí výpadky, distributor odchází z trhu

Americká farmaceutická společnost Indivior, největší distributor léků pro závislé na opiátech v Česku, končí. České televizi to potvrdilo ministerstvo zdravotnictví i nezisková organizace Společnost Podané ruce, která se dlouhodobě věnuje substituční léčbě uživatelů drog. Při ní pacienti dostávají léky nahrazující účinky omamných látek. Tyto preparáty v Česku užívají tisíce lidí.
před 1 hhodinou

Šéfové ČT a ČRo vyzvali k debatě o financování veřejnoprávních médií

Generální ředitelé České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ve společném prohlášení vyzvali k diskusi o financování veřejnoprávních médií. Ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) vybídli k vytvoření pracovní skupiny za účelem odborného projednání změn zamýšlených vládou. Za preferovanou formu financování považují rozhlasové a televizní poplatky. Do diskuse chtějí zapojit odbornou veřejnost a další subjekty.
před 2 hhodinami

Macinkův let do USA zhatilo počasí, ministr se vrací do Prahy

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) kvůli zrušenému letu z Frankfurtu nad Mohanem z důvodu nepříznivého počasí odložil návštěvu Spojených států a vrací se zpět do Prahy. Uvedl to Adam Čörgö z odboru komunikace ministerstva zahraničí. Macinka se měl v USA zúčastnit ministerské konference o kritických minerálech, která se ve středu koná ve Washingtonu.
před 2 hhodinami
Načítání...