Vysočinu čekají k dostavbě Dukovan investice do nových bytů i silnic

Stavbu prvních bloků jaderné elektrárny pamatují tři bytovky v Rouchovanech. Nyní po pětačtyřiceti letech obec plánuje další – pro dělníky a jejich rodiny domy i školku. „Plánujeme, bude-li to nutné, myslím, že ano, vystavit ještě jednu budovu pro pětadvacet dětí,“ uvedl starosta Rouchovan Vladimír Černý (SOCDEM).

V Třebíči má stát tři sta bytů a padesát rodinných domů pro dělníky, kteří budou stavět nové bloky. Město už vybírá developera, který by je postavil. „Reálně předpokládám, že by v Třebíči měl vzrůst počet nových obyvatel o tisícovku, celkem by mělo být na stavbě čtyři tisíce zaměstnanců, ale ne všichni budou bydlet v Třebíči,“ podotýká starosta města Pavel Pacal (STAN).

Většina aut, které budou nadrozměrné díly, jako například turbínu, do Dukovan přepravovat, pojede přes Vysočinu. Těžká nákladní auta to vezmou i přes centrum Havlíčkova Brodu, kvůli čemuž se během dvou let zbourá a znovu postaví most přes řeku Sázavu. Stavět se budou i nové silnice a obchvaty obcí a měst.

Na stavbě obchvatu Jihlavy se už pracuje. „Všechno to půjde ze státního rozpočtu – jsou to peníze na obchvaty ve státním zájmu,“ podotýká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS a STO). Dva nové bloky by se měly začít stavět v roce 2029.