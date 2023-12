Vyšetřovací komise pro činnosti bývalého vedení Hradu letos nevznikne. Poslanci ji nejspíš nestihnou projednat

Sněmovna letos projednávala vznik vyšetřovací komise už dvakrát – na konci června a v polovině září. Zatím se však bod na jednání ani neotevřel, nečeká se to ani na prosincové schůzi. Koaliční poslanci ale tvrdí, že se vznikem komise počítají.

Podle části z nich může doporučit legislativní změny, případně objasnit řadu skutečností. „Kauzy, které postupně unikaly do médií – ať už šlo o Vrbětice, kauzu Novičok – jsou podle mě tak závažné, že by veřejnost měla být informovaná o tom, co se na Hradě odehrávalo,“ soudí místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru a předkladatel návrhu Šimon Heller (KDU-ČSL).