Výpočet povodňových zón se má změnit, zasáhnout to může tisíce domů i pozemků

Dům v obci Křešice na Litoměřicku zažil už dvanáct povodní. Z ulice přitom řeka ani není vidět. Při pohledu seshora je ale jasné, že je na místě rozsáhlá rovina, a Labe se tak může vylít do velké šířky.

Mezi zahradou obyvatele Křešic Václava Opavy a sousedem chybí plot a možná už postaven nikdy nebude. Oba domy mají být nově v aktivní zóně. „Na stavební povolení už prostě v tu chvíli nedosáhnete,“ říká Opava. Na otázku, zda se to týká i plotu, odpovídá kladně. „Na všechny překážky, což znamená i plot“.

Poslední velké povodně tu byly před jedenácti lety, a podle nich se mají nové zóny počítat. Místo deseti současných domů má v Křešicích do aktivní zóny nově spadat 150 rodinných a šestnáct bytových. „Pro obec je to v tu chvíli likvidační a mohlo by se stát, že se v blízké době, v řádu třeba deseti nebo dvaceti let, staneme částí vyloučené lokality nebo chatařskou oblastí,“ obává se starosta Křešic Michal Mančal (nestr.).