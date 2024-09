Česko se vzpamatovává z povodní, které na řadě míst překonaly ty z let 1997 a 2002. Škody ještě zdaleka nejsou sečtené, mnoha lidem ale voda vzala střechu nad hlavou a brala i lidské životy. Když voda opadávala, Reportéři ČT natáčeli na nejpostiženějších místech. O tom, o co přišli a jak se s tím vyrovnávají, vyprávějí sami lidé, kterým voda zasáhla do života. Natáčeli Václav Crhonek a Jevhenija Vachničenko.