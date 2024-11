Doufám, že víc už jich nebude, říká o demolicích po povodních statička

Velký problémem pro zatopené domy může být nadcházející zima. „Co lidé můžou aktuálně udělat pro svůj dům, je vysušovat, vyklidit, co nejvíc se připravit na zimu. Odstranit přebytečné omítky, dlažby, které byly zasaženy. Pod nimi se nachází často bahno. Je tam mokrá nosná konstrukce. Takže připravit se na to, aby to zdravé, silné, bylo v co nejlepší kondici na zimu,“ nabádá statička. Důležité je podle odborníků nepřestat topit. Voda v objektech bude totiž vysychat postupně – až několik let.