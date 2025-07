„Všechno bylo převrácené naruby.“ Lidé se stále potýkají s následky loňských povodní

Povodně poničily také rodinný dům, který v Písečné na Jesenicku stál desítky let, a kde Jitka Minková vyrostla. „Bylo tady dva metry deset vody, asi šedesát čísel bahna, bylo to plné nábytku a všechno to bylo převrácené naruby,“ popsala majitelka škody na svém domě.

Nějakou dobu v něm nicméně se svou rodinou zůstala, statik doporučil nechat stavbu stát a pozorovat. Až na jaře se ukázalo, že dům přeci jen bude muset k zemi. Rodina teď žije v nájmu v sousední vesnici. Peníze na demolici nejspíš bude moct čerpat z dotačního programu určeného právě rodinám, které povodně zasáhly.

Na peníze určené na obnovu majetku poškozeného povodněmi čekají i samosprávy, které mohou využívat program Živel 1. Žádosti o pomoc z obou programů mohou lidé, firmy i obce zasílat do konce letošního roku. Ministerstvo pro místní rozvoj ujišťuje, že v programech je peněz dost a dostane se na všechny.